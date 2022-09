Pri nas poplave in plazovi, na Hrvaškem podiralo daljnovode

Močno deževje in lokalni nalivi po državi že ves dan povzročajo težave. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je zaradi močnejših padavin, poplav in nanosov materiala ponekod po Sloveniji oviran promet. Zaradi posledic deževja so morali zapreti galerijska poslopja Narodne galerije v Ljubljani. Kot sporočajo, si vse do vključno ponedeljka ne bo mogoče ogledati njihove stalne zbirke in občasnih razstav.

Arso medtem poroča, da se predvsem v severni polovici Slovenije pojavljajo močnejši in dolgotrajnejši nalivi. V Breginju je samo v dobrih dveh urah padlo 153 mm padavin, kar je dve tretjini mesečnega povprečja in tudi blizu slovenskega rekorda. Pričakujejo močnejši porast hudournikov in meteornih voda.

Zaradi padavin je trenutno popolnoma zaprta cesta Ljubljana-Zalog, kjer je na podvozu pod železniško progo poplavljeno cestišče. Popolna zapora je tudi na cesti Kobarid-Bovec pri Srpenici zaradi zemeljskega plazu in na cesti Trojane-Izlake zaradi vode na vozišču in nanosa materiala.

Cesta Kobarid-Bovec v semaforju ni prevozna! Velika nevarnost, opozarja gasilska enota Kobarid. FOTO: Fb Gasilska enota Kobarid

Na glavni cesti Zagorje ob Savi-Litija pa je promet pri Šklendrovcu urejen izmenično enosmerno zaradi nanosa kamenja in zemlje.

Glede na podatke portala uprave za zaščito in reševanje je v občini Ljubljana meteorna voda ob močnem nalivu zalila več garaž, podhodov, kletnih in stanovanjskih prostorov, skladišč in poslovnih prostorov. Meteorna voda je zalila tudi prostore osnovne šole in vrtca, lekarne ter narodno galerijo.

Udar strele je zanetil požar na ostrešju stanovanjskega objekta. Na terenu so prostovoljne in poklicne gasilske enote ter vzdrževalci cestne ter komunalne infrastrukture.

Današnje deževje je prineslo nekaj težav zlasti na objektih, na Facebooku sporočajo gasilci Gasilske enote Slape-Polje, ki so morali najprej posredovati na Balinarski poti, kjer so stanovalci vodo že sami pometli s kletnih prostorov.

Kasneje so intervenirali v Osnovni šoli Martina Krpana, kjer je voda pričela zamakati zgornje nadstropje šole - učilnice, hodnike. Skupaj z gasilci iz Zadobrove so očistili strešne odtoke in žlebove, da je voda lahko odtekala.

V popoldanskih urah je neurje z močnimi nalivi zajelo tudi občino Kobarid. Meteorna voda je zalila več stanovanjskih objektov in lokalov, sprožilo se je več zemeljskih plazov.

Meteorna voda je popoldne zalila skladiščne prostore podjetja Hidria v Spodnji Idriji. Gasilci so vodo izčrpali in očistili prostore. Težave je vreme povzročilo tudi drugod, od Trbovelj, Celja do Divače.

Zaradi deževja zaprli Narodno galerijo

Zaradi obilnega dežja so v Ljubljani zaprli Narodno galerijo. Kot je ta ustanova zapisala na Facebooku, so morali zaradi posledic deževja zapreti galerijska poslopja. Ogled stalne zbirke in občasnih razstav ne bo mogoč vse do ponedeljka, 19. septembra.

Kot nam je povedala direktorica Narodne galerije Barbara Jaki, so se za ta ukrep odločili preventivno, zaradi možnosti, da bi voda prišla v stik z električno napeljavo. Umetnine niso ogrožene, preventivno so umaknili le nekatere na mestih, ki bi bila lahko ogrožena na podlagi minulih izkušenj s padavinami. Situacijo bodo budno spremljali.

Močan veter se je znesel nad občino Hrpelje-Kozina. Poškodoval je streho na objektu v industrijski coni in med drugim tudi na stanovanjski hiši ter podrl nekaj lesenih hišk v bližini Osnovne šole Dragomirja Benčiča-Brkina.

Neurje je prizadelo tudi Hrvaško

V Osijeku je uničevalo strehe, avtomobile, ponekod so ostali brez elektrike. V Čazmi je viharni veter nosil pred sabo vse, kar ni bilo čvrsto pritrjeno, klestil drevesa, prevračal je celo avtomobile in tovornjake. Ranjenih ni, poročajo hrvaški mediji, a škoda je velika in ponekod najbrž do sobote ne bo elektrike, saj je podiralo tudi daljnovode.

Prizadete so štiri županije. Županijski center 112 v Bjelovarju je popoldne prejel več obvestil o neurju z močnim vetrom in dežjem na območju Čazme, je poročala HRT. Na teren so odšle reševalne službe, prizadeta območja pa si ogledujejo delavci Civilne zaščite, predstavniki štaba Civilne zaščite in gasilski poveljniki, ki ocenjujejo škodo in izvajajo potrebne aktivnosti za odpravo posledic.

Nastala je velika gmotna škoda na ostrešjih družinskih hiš, poslovnih objektov, vozil in osnovne šole, zaradi poškodb daljnovodov pa je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Neurje z vetrom, točo in dežjem je zajelo tudi območje Grubišnega Polja, kjer je povzročilo materialno škodo na objektih in vozilih.

Tudi županijski center 112 Koprivnica je prejel več obvestil o neurju, ki je povzročilo gmotno škodo na ostrešjih hiš, poročali pa so tudi o podrtih drevesih na ceste in motnjah v HT-omrežju.

Neurje z dežjem in vetrom je popoldne zajelo tudi osiješko-baranjsko županijo - območje Našic, Valpova, Josipovca in Osijeka. Ljudje so prijavljali, da so na ceste padala drevesa, da so poškodovane strehe hiš v Bizovcu.

V virovitiško-podravski županiji je neurje prizadelo dele Slatine in Orahovice, prejeli pa so več prijav o škodi na strehah hiš in o podrtih drevesih. V Slatini je drevo padlo na daljnovode in prekinjena je bila dobava električne energije. Vse interventne službe, ki se ukvarjajo z odpravljanjem posledic neurja, so na terenu.