Verovškova cesta bo kar nekaj časa zaprta

Mestna občina Ljubljana sporoča, da bo zaradi obnove vodovoda in ceste od ponedeljka, 6. januarja, do predvidoma 15. marca letos za ves promet zaprta Verovškova ulica.

Obvoz bo urejen po Ulici Alme Sodnik in Litostrojski cesti. Mestni avtobusi na liniji 18 bodo vozili po spremenjeni trasi.

Zapora na Verovškovi ulici FOTO: MOL

Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani so na voljo na portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo.