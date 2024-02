Monika Ažman se je opravičila. Bo to dovolj?

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornice-Zveze) je za revijo Ona plus 21. januarja med drugim dejala: »Naše izobraževanje temelji na točkah, na medicinsko fakulteto se lahko načeloma vpišejo zgolj zlati maturanti, ki že tako celo gimnazijo vse moči usmerjajo samo v učenje, nato pa jih čaka še šest let študija, ki je usmerjen v dril, ego in mesarsko klanje. Od takšnih študentov niti ne moremo pričakovati, da bodo na koncu timski ljudje.« S tem je požela val ogorčenja iz zdravniških vrst. Odzivi, da gre za nedostojno in omalovažujočo izjavo, ki si je državna svetnica, ki zastopa zdravstvo, ne bi smela privoščiti, so deževali. V Fidesu so napisali, da ne vedo, ali bo za tako izjavo dovolj iskreno opravičilo, v Zdravniški zbornici pa so od Ažmanove pričakovali opravičilo oziroma odstop z mesta državne svetnice.

Z Ažmanovo smo govorili v petek popoldan, ko za ostre odzive iz zdravniških vrst še ni vedela, je pa dejala, da jih bo proučila in se odzvala. V pogovoru za Delo je napovedala, da se glede izrečenega ne misli vleči nazaj, saj je to res izrekla. Po njenih besedah tudi zdravniki ugotavljajo, da sistem zahtevnega izobraževanja z visoko stopnjo tekmovalnosti morda ni najboljši. »Če se toliko let izobražuješ na takšen način, se je pozneje težko navaditi na kakovostno timsko delo. Na neki način je bila ta moja izjava tudi zaščita mladih ljudi, ki v izobraževalnem procesu doživijo marsikaj hudega in težkega,« je pojasnila širši kontekst izrečenih besed.

Egoistična družba, kjer vsaj poskrbi le zase

Včeraj pa so iz predsedstva Zbornice-Zveze poslali pismo, v katerem se Ažmanova zaradi svoje izjave opravičuje vsem prizadetim. Prepričana je, da so timsko delo in splošne družbene vrednote ključ za uspešno delovanje tako zdravstvenega sistema kot družbe nasploh.

Dodala je še, da je osebni dohodek pri zapuščanju poklica pri medicinskih sestrah šele na šestem mestu, kar je razvidno iz raziskave – Spoznanja raziskave o delovni sili v zdravstveni negi (RN4CAST) v izbranih slovenskih bolnišnicah. Precej višje so neurejeni delovni pogoji in slabi medsebojni odnosi v delovnem okolju, kar pa je po njenem mnenju tudi posledica izgube splošnih družbenih vrednot in prehajanja v egoistično družbo, kjer vsakdo poskrbi le zase.

Ažmanova je prepričana še, da urejanje zdravstvenega sistema zahteva vključenost vseh poklicnih skupin, »saj izkušnje kažejo, da s parcialnim reševanjem težav posamezne poklicne skupine znotraj sistema povzročamo le nove in nove krivice, razlike, nesorazmerja – kakorkoli že to imenujemo – in se vrtimo v krogu na račun pacientov«.

Za kaj se sploh opravičuje

Če bo zgoraj povzeto opravičilo zadovoljivo za Zdravniško zbornico ali bodo tam vztrajali pri pozivu k odstopu Ažmanove z mesta državne svetnice, še ni znano, se je pa na omrežju X na njeno pismo že kritično odzval prvi mož sindikata družinskih zdravnikov Praktik.um Igor Muževič.

Ažmanova se po njegovem res opravičuje, a nikjer v njenem pismu ni razvidno, za kaj se sploh opravičuje.

»V vašem opravičilu namreč zgolj pojasnjujete, zakaj mislite, da je vaša trditev resnična. Poudarjate pomen timskega dela in splošnih družbenih vrednot. Poudarite, da sestre najpogostejše zapuščajo poklic zaradi neurejenih delovnih pogojev in slabih medsebojnih odnosov, kar je po vašem mnenju tudi posledica izgube splošnih delovnih vrednot in prehajanja v egoistično družbo, kjer vsakdo poskrbi le zase. Kot dokaz za omenjene ugotovitve ste celo posredovali povezavo na raziskavo, ki naj bi to dokazovala. Gospa Ažman, ali ste to raziskavo od avtorice Brigite Skele Savič (ki javno kaže precejšnjo nenaklonjenost zdravnikom) sploh prebrali? Ker v tej raziskavi so medicinske sestre visoko ocenile ravno stopnjo sodelovanja in timskega dela med zdravniki in sestrami. To je v popolnem nasprotju z vašo žaljivo trditvijo, ki raziskano dokazljivo ni resnična.« je zapisal Muževič.

Ažmanovi je citiral še nekaj izsledkov iz omenjene raziskave, ki izpodbijajo njeno izjavo in jo znova vprašal, ali se bo zdaj zanjo vendarle opravičila.