Morje se je dvignilo za skoraj poldrugi meter

»Na koprski mareografski postaji­ so izmerili peto najvišjo morsko gladino od leta 1961, ko so začeli­ opravljati meritve,« je povedal Janez Polajnar z oddelka za hidrološke prognoze na agenciji za vode (Arso). Morje je na vodomerni letvi v Kopru včeraj zjut­raj doseglo 365 centimetrov, kar pomeni več kot 140 centimetrov nad točko dolgoletnega srednjega nivoja. Poplave in močna burja so bile prisotne tudi v hrvaški Istri in na italijanski strani, od Milj do Benetk.

»Poplave so povezane s plimovanjem morja, kar je jeseni običajen pojav, dejstvo pa je, da so visoke plime v zadnjih letih pogostejše in da se je morska gladina od šestdesetih let prejšnjega stoletja, odkar opravljamo meritve, do danes zvišala za deset centimetrov ter se v zadnjih letih viša hitreje kot v preteklosti,« je navedel Polajnar. Razlivanje morja prek obale je pričakovati tudi danes zjutraj, a v manjši meri. To je po sogovornikovih besedah povezano z nihajem Jadranskega morja med Trstom in Otrantskimi vrati v Albaniji, ki se običajno zgodi, ko preneha močno pihati jugo. »Ta nihaj, ki traja do dvaindvajset ur, se bo seštel z astronomsko visoko plimo,« je pojasnil. Poplavljanje morja pričakuje do jutri. Pohvalil je tudi pravočasno ukrepanje piranske in izolske civilne zaščite, ki so se na razmere ustrezno pripravile in tako preprečile večjo škodo.

Zavarovali trg, lokale in stanovanja

»Voda je bila ekstremno visoka, a k sreči ni bilo tako močnih padavin, kot smo se jih bali zaradi izkušenj leta 2019. Tartinijev trg smo zavarovali z baražo, stanovalci in gostinci pa so se dodatno zavarovali z vrečami peska in drugimi ovirami,« je dejal Egon Štibilj, predstavnik piranske civilne zaščite. V piranskem mandraču se je zaradi visoke morske gladine dopoldne prevrnil sod z odpadnim oljem, ki je bil postavljen na tamkajšnjem ekološkem otoku. Zaradi hitre intervencije Okolja Piran in pomoči gasilcev ter službe za varstvo obalnega morja ni bilo večjega ­onesnaženja.

gladina morja Foto Zx Igd

»Sireno smo sprožili po šesti uri zjutraj, a kljub opozorilom nekateri niso umaknili vozil in so zaplavala kot barke. Čez dan se je položaj umiril, ne vem pa, kaj nas še čaka zaradi močne burje,« je včeraj povedal Peter Ventin, vodja intervencije v Piranu.

»Intervencije smo imeli tako v Piranu kot v Izoli in Kopru. Poplavilo je izolsko obalo ob mandraču, v Žusterni pa je voda zalila strojnico bazena,« je omenil Bojan Cepak, vodja izmene v koprski gasilski brigadi.

»Zavarovali smo se z vodoodpornimi deskami in vrečami peska, pripravljena je bila tudi dežurna ekipa,« je navedel Aleksander Pinter iz Hotela Piran, ki je vajen takih dogodkov. Podobno nam je povedal gostinec Pavel Lovrečič, ki je prav tako poskrbel, da so ostali na suhem.

Težave v Sečoveljskih solinah

»Smo v velikih težavah – prebilo je podporni zid v Jernejevem kanalu in voda vdira v soline. Z intervencijo smo poskušali sanirati luknjo, a nismo bili uspešni. Počakati moramo, da se bodo razmere umirile,« je bil precej zaskrbljen Klavdij Godnič, direktor Solin, ki upravljajo Sečoveljske soline in tamkajšnji krajinski park. Voda je tako vso noč preplavljala solna polja, kar bo morda povzročilo veliko škodo. Ogrožen je celo tamkajšnji Muzej solinarstva.

Po Miljah so pluli s supom

Poplave in močna burja včeraj niso prizanesle celotnemu območju ob Tržaškem zalivu – o nevšečnostih so poročali iz Rovinja in Umaga v hrvaški Istri pa tudi na italijanski strani – od Milj do Gradeža in Benetk. V Miljah so se prebivalci po mestnem trgu prevažali celo s supom in kanujem. V Benetkah je morje včeraj dopoldne kar za 170 centimetrov preseglo točko dolgoletnega srednjega nivoja, zaradi česar je bila razglašena najvišja stopnja pripravljenosti in so aktivirali sistem protipoplavne zaščite Mose.