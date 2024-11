Mors zanika, da kupuje izraelsko orožje in strelivo, a marsikaj zamolči

Na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije so se odzvali na članek Uroša Esiha Slovenija kupuje za 31,5 milijona evrov izraelskega orožja in streliva, objavljen v časopisu Delo 23. novembra 2024 in na delo.si.

Na obrambnem ministrstvu trdijo, da podatek, »da Slovenija kupuje izraelsko orožje in strelivo, pri čemer se novinar opira na podatke poslanca Mihe Kordiša in stranke Levica«, ni resničen. In da »od začetka vojne v Gazi Republika Slovenija v Izraelu ni niti kupila nobenega orožja, streliva ali druge vojaške opreme niti ni izdala nobenega dovoljenja za izvoz tovrstnega blaga iz Republike Slovenije v Izrael«.

Kot še navaja ministrstvo, Slovenska vojska protioklepne raketne sisteme spike uporablja že skoraj dve desetletji, z nakupom novih pa posodablja obstoječe sisteme in obnavlja zalogo streliva zanje. Nakup teh raketnih sistemov je ministrstvo v letih 2022 in 2023 opravilo in plačalo prek Natove agencije za nabave (Nato Support and Procurement Agency – NSPA), in sicer v okviru Partnerstva za oborožitvene sisteme z izstrelki za kopensko bojevanje, v katerem sodeluje 13 držav članic Nata.

Ministrstvo za obrambo je v letih 2022 in 2023 tudi samostojno nabavilo protioklepne raketne sisteme spike in pripadajoče strelivo pri edinem evropskem izvajalcu Eurospike iz Nemčije in pri tem nima pogodbenega odnosa z izraelskim proizvajalcem, še navajajo. »Proizvajalec in dobavitelj Eurospike, ki je v večinski lasti dveh velikih nemških podjetij Rheinmetall in Diehl Group, je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na predhodno izvedenem javnem naročilu, pri tem pa Ministrstvo za obrambo ni izvajalo plačil izraelskim proizvajalcem orožja. Vsi deli protioklepnega sistema spike so izdelani pri evropskih proizvajalcih.«

Proizvajalec Eurospike je v solasti Rafaela, ta pa v lasti države Izrael

V članku Uroša Esiha sicer ni nikjer navedeno, da je to »orožje iz Izraela«, ampak, da je orožje izraelskih in z izraelskimi podjetji kapitalsko povezanih proizvajalcev. Demanti obrambnega ministrstva zamolči, da je Eurospike tudi v solasti Rafaela, ta pa v lasti države Izrael.

Rakete Spike naročajo pri Eurospike GmbH, ki je v solasti Rheinmetalla, Diehl defence in Rafaela (ta izraelska državna firma je raketo tudi zasnovala). Wikipedia, denimo, navaja: »Da bi olajšali prodajo oborožitvenega sistema v Evropi, je bilo v Nemčiji ustanovljeno podjetje EuroSpike GmbH. Njegovi delničarji so Diehl Defense (40 odstotkov), Rheinmetall Defence Electronics (40 odstotkov) in Rafael preko ERCAS B.V (20 odstotkov). In dalje: ERCAS B.V. je nizozemski holding v 100-odstotni lasti Rafaela.

Tudi na spletni strani Rheinmetala je navedeno: Eurospike GmbH: nemško-izraelsko skupno podjetje je zdaj industrijski steber protitankovskih zmogljivosti številnih držav članic EU in Nata.

Kar se tiče streliva za minomete 120 mm in havbice 155 mm izraelske proizvodnje, sicer ni izrecno navedeno, da jih bo obrambno ministrstvo kupilo oziroma so jih kupovali od izraelskih proizvajalcev, a tega v popravku ne omenja, tako da lahko štejemo, da so oziroma bodo to kupovali od izraelskih proizvajalcev.