Slovenija kupuje za 31,5 milijonov evrov izraelskega orožja in streliva

Kljub vojaški agresiji z elementi genocida, ki jo izraelska vojska izvaja v Gazi, vojaške akcije pa nevarno stopnjujejo v Libanonu in Siriji, Slovenija nemoteno vojaško sodeluje z Izraelom. S pomočjo poslanskih vprašanj in proračunskih dokumentov so v koalicijski Levici pridobili podatke o orožju izraelskih proizvajalcev oziroma proizvajalcev v izraelskem solastništvu, ki je v oborožitvi Slovenske vojske.

Podatki kažejo, da je Slovenska vojska od Izraela v obdobju 2019 - 2023 nabavila za 57,5 milijonov evrov orožja in streliva. V obdobju 2024 - 2026 pa načrtuje nabavo izraelskega orožja in streliva v vrednosti vsaj 31,5 milijonov evrov. Na vprašanje, ali sta vlada Roberta Goloba oziroma ministrstvo za obrambo sprejela kakšen koli predpis ali usmeritev, da se preneha kupovati oborožitev in vojaško opremo izraelskih oziroma z njimi kapitalsko povezanih proizvajalcev, so iz vlade odgovorili s kratkim »ne«.

»Orožje in vojaško opremo se kupuje skladno z dolgoročnimi in srednjeročnimi programi opremljanja Slovenske vojske ter predpisi s področja naročanja, in sicer na način, da se zagotavlja racionalno porabo proračunskih sredstev glede na zahteve po opremljanju ter izgradnji zmogljivosti Slovenske vojske,« pa na vladi odgovarjajo na vprašanje, zakaj vlada še naprej kupuje oziroma namerava nakupovati orožje od izraelskih proizvajalcev kljub svojemu deklarativnemu obsojanju izraelske agresije in ob tem, da je bilo ubitih že 42.334 palestinskih civilistov, od tega 16.500 otrok.

Slovenska vojska, poleg ostalih sistemov v sklopu zračne obrambe in artilerije, za potrebe boja proti sovražnikovim oklepnikom uporablja izraelski protioklepni raketni sistem Spike. Iz načrta razvojnih programov, ki so del pravkar sprejetih proračunskih dokumentov, je razvidno, da namerava vlada v naslednjem letu za izraelske rakete Spike nameniti 12,3 milijona evrov, leto kasneje pa še 3 milijone evrov, skupaj torej 15,3 milijone evrov.

Slovenske nabave orožja so torej eden od virov, iz kateri se financira izraelska agresija, proti kateri sicer vlada deklarativno nastopa. Vlada Roberta Goloba je tudi priznala, da slovenski organi kljub vsemu ohranjajo stike z izraelskimi varnostno-političnimi organi. Januarja letos je Slovenijo obiskala delegacija direktorata izraelskega vojaškega ministrstva Sibat (angl. The international defense dooperation directorate of the Israel ministry of defense).