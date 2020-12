Motivacije med učenci in učitelji več ni

Vsi v šole

Ljubljana – Po načrtu sproščanja ukrepov, ki ga je v začetku meseca predstavila vlada, bi se hkrati z vračanjem prve triade v šole morala odpirati smučišča in občinske meje v regijah z dovolj dobro epidemiološko sliko. Smučišča obratujejo, meje občin v posameznih regijah so odprte, otroci pa so še doma. Ravnatelji opozarjajo, da ne morejo kriteriji veljati le za nekatere, in poudarjajo, da je treba šole odpreti čim prej, saj motivacije, čeprav ministricapravi, da vse dobro poteka, več ni.Opozorila, da odpiranje smučišč, trgovin, občinskih meja v posameznih regijah …, medtem ko šole ostajajo zaprte, kaže na omalovažujoč odnos do izobraževanja, niso zalegla. Prav tako ne opozorila, da so otroci v hudih stiskah, da mnogi doma še zdaleč nimajo miru in spodbudnega okolja. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je namreč včeraj po navedbah STA napovedala, da bo zaradi varovanja zdravja tako učencev kot tudi zaposlenih izobraževanje do konca leta potekalo na daljavo.Ravnateljev odločitev ni presenetila. Nekateri tudi priznajo, da vračanje tik pred prazniki pravega smisla ne bi imelo, saj bodo vsi skupaj potrebovali vsaj teden dni, da bo izobraževanje v živo vnovič steklo tako, kot mora, prihodnji teden bodo imeli po veliko šolah tudi dneve dejavnosti. Vendarle pa ravnatelje skrbi prilagajanje kriterijev, je dejal predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev: »Vemo, kakšna je situacija in kakšne so številke okuženih. Ko smo pred časom tik pred zdajci dobivali okrožnice, res nismo vedeli, kaj vse to pomeni, zdaj pa glede na načrt sproščanja ukrepov nismo pričakovali odprtja šol. Je pa velik problem, ker so prav glede na ta načrt odstopanja. In smo zbegani. Kaj zdaj to pomeni za odpiranje šol? Se bo odpiralo tako, kot je predpisano ali bo spet kaj drugače?«Predsednik skupnosti strokovnih gimnazij in ravnatelj Gimnazije Celje Centerprav tako opozarja, da morajo pravila veljati za vse, in dodaja: »Za šolski sistem v tej situaciji bi bil najboljši model C, po katerem je pol razredov v šoli, polovica pa doma, vodstva šol pa bi lahko imela avtonomijo, da odločijo, kdo bo v šoli. Zaupanje vodstvom šol pa je v tej državi enako nič. Prepričan sem, da bi znali organizirati delo tako, da okužb ne bi bilo.«Kam se je izgubil model C, se sprašuje tudi predsednica skupnosti splošnih gimnazij in ravnateljica Gimnazije Novo mesto: »Država mora najti način, da se vrnejo vsi, tudi srednješolci. Opažamo namreč, da je v zadnjih dveh, treh tednih motivacija dijakom drastično padla, slabo je tudi njihovo psihofizično stanje. Enako pri učiteljih, kjer motivacija ni na ničli, ampak v minusu. Nujno je treba poiskati rešitev, da ne bodo več na daljavo. Ampak v državi se obnašajo, kot da modela C sploh ne bi bilo.«V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so pozvali vlado, naj v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča odprejo šole za otroke s posebnimi potrebami in da naj ima odpiranje izobraževalnih ustanov prednost pred ostalim rahljanjem ukrepov, saj dolgotrajno šolanje na daljavo med drugim »povečuje razslojenost, izoliranost in revščino«.