Muženičeva razrešitev na vrhovno sodišče

Upravno sodišče mu je dalo prav



Pravno vprašanje

Po odločitvi upravnega sodišča, da je bila razrešitev Darka Muženiča z mesta direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) iz nekrivdnih razlogov nezakonita, bo to odločitev tehtalo še vrhovno sodišče. To je na predlog državnega odvetništva dopustilo revizijo glede vprašanja, ali lahko šefa NPU razrešijo na podlagi določbe zakona o javnih uslužbencih, ki govori o prenehanju položaja za politične uradnike.Muženič je bil na vrh NPU imenovan maja 2019, ko je policijo vodila Tatjana Bobnar, maja lani pa ga je takratni v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner razrešil s sklicevanjem na zakon o organiziranosti in delu v policiji in zakon o javnih uslužbencih. Ta v petem odstavku 83. člena določa, da lahko visokega uradnika nova vlada razreši v enem letu od nastopa funkcije ali od imenovanja, pri tem pa ni potrebno navesti nobenih razlogov.Muženič je vztrajal, da za mesto direktorja NPU ta določila ne veljajo, čemur je pritrdilo upravno sodišče, ki je razrešitev odpravilo in zadevo vrnilo policiji v ponovni postopek. Ker je generalni direktor policije uradnik na položaju, ne pa politični funkcionar, direktorja NPU ni mogoče razrešiti na podlagi omenjenega člena zakona o javnih uslužbencih. To ne pomeni, da direktorju NPU položaj ne more predčasno prenehati, ampak le to, da ga direktor policije ne more razrešiti z uporabo navedene zakonske določbe, lahko pa to stori, če so za to izpolnjeni pogoji po kakšni drugi zakonski podlagi.Zoper takšno odločitev upravnega sodišča je zdaj vrhovno sodišče na predlog državnega odvetništva, ki zastopa notranje ministrstvo, dopustilo revizijo, in sicer glede vprašanja, ali je v postopku razrešitve direktorja NPU glede na 49. člen zakona o organiziranosti in delu v policiji dopustna uporaba petega odstavka 83. člena zakona o javnih uslužbencih.Kot pojasnjujejo na državnem odvetništvu, so predlog za dopustitev revizije vložili, ker menijo, da gre za pravno vprašanje, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti in bo pomembno vplivalo tudi na vse bodoče postopke imenovanja in razrešitve katerega koli direktorja NPU.»Poleg tega je zakonitost postopka imenovanja in razrešitve direktorja NPU po 49. členu zakona o organiziranosti in delu v policiji pomembna za avtonomijo in strokovni ugled celotnega NPU, ki je kot specializirana kriminalistična preiskovalna enota ustanovljena za posebne primere odkrivanja in preiskovanja zahtevnih kaznivih dejanj«.Odločitev vrhovnega sodišča bo vplivala na položaj Muženiča, kako, pa je odvisno od tega, kakšna bo odločitev, še dodajajo.Sicer so po razrešitvi Muženiča na policiji razpisali nov javni natečaj, a je na Muženičevo pobudo delovno sodišče zadržalo izbiro kandidata. Novembra lani je notranje ministrstvo celo izdalo odločbo, s katero je obnovilo postopek Muženičevega imenovanja iz leta 2019, in sklep, ki to imenovanje razveljavlja. Razpis za novo vodstvo NPU je bil zaključen pred dvema mesecema.Po Muženičevi razrešitvi so se na vrhu NPU v roku dobrega pol leta zvrstili trije vedejevci: Igor Lamberger, ki ga je zamenjal Uroš Lepoša, oktobra lani pa je v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič na čelo NPU imenoval Petro Grah Lazar. Muženič opravlja naloge v vodstvu službe generalnega direktorja policije na delovnem mestu policijski svetnik.