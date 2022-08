Na Bledu gori del gozda, na Krasu samo še požarna in gasilska straža

Na požarišču na Krasu odslej le še požarna in gasilska straža

Danes ob 19. uri bo preklican državni načrt, na podlagi katerega so na Kras napotili gasilce iz celotne države. To so sklenili na današnjem sestanku intervencijskih skupin za gašenje požara na goriškem in komenskem Krasu in sklep posredovali republiškemu štabu civilne zaščite. Na požarišču sta odslej potrebni le še gasilska in požarna straža.

Na terenu tako ostaja le še deset gasilcev, ki bodo na požarišču izvajali gasilsko stražo. Prostovoljna gasilska društva na domačih terenih pa bodo izvajala požarno stražo na širšem območju, saj je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, so sklenili na sestanku.