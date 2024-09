Na Bledu letos v ospredju vojni v Ukrajini in Gazi

Pod nazivom Svet vzporednih realnosti se bo danes začel že 19. Strateški forum Bled, osrednji zunanjepolitični dogodek v državi, ki bo tako kot vsako leto privabil številne znane goste iz tujine, kot tudi celotni slovenski državni vrh, na čelu s predsednico Natašo Pirc Musar in premierom Robertom Golobom.

Na Bledu med drugim pričakujejo predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen ter predsednike vlad Hrvaške, Srbije, Črne gore in Albanije, ki bodo skupaj z Golobom sodelovali na osrednjem voditeljskem omizju.

Letošnji forum zaokroža ugotovitev organizatorjev, da se je »relativna in pogosto varljiva doba miru« v svetu končala in da sta ruska agresija na Ukrajino ter konflikt na Bližnjem vzhodu »katastrofalen opomin, kaj se lahko zgodi, ko mednarodna skupnost ne ukrepa in ne prevzame potrebne odgovornosti za globalno stabilnost«.

Tudi letos bo osrednji dogodek foruma voditeljsko omizje, na katerem bodo polega premier Goloba sodelovali predsedniki vlad Hrvaške, Srbije, Albanije in Črne gore. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vojni v Ukrajini in v Gazi se odražata tudi v izbiri gostov. Med najbolj obleganimi udeleženci foruma, ki bo potekal danes in jutri, bosta gotovo, vdova pokojnega ruskega opozicijskega politika, in, šahovski velemojster ter oster kritik ruskega voditelja. Na Bledu pričakujejo tudi Cipi Livni, nekdanjo izraelsko zunanjo ministrico, ki se utegne izkazati za eno najbolj kontroverznih udeleženk doslej . Proti njenemu gostovanju se je v zadnjih dneh izreklo več nevladnih organizacij, problematizirala ga je tudi koalicijska stranka Levica.

Tako kot vsako leto bo forum sestavljen iz množice omizij, ki bodo omogočala deljenje mnenj in poglobljene razprave ne samo o najbolj perečih mednarodnih političnih ter varnostnih vprašanjih, temveč tudi o zelenem prehodu, izzivih v gospodarstvu in tehnologiji.