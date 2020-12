Na božič za obiske omejitev med občinami in regijami ne bo veljala

FOTO: Matej Družnik/Delo

Za božič druženje do šest odraslih oseb iz dveh gospodinjstev

4. januarja v šolo prva triada, če bo epidemiološka situacija boljša

Šole ostajajo zaprte do 4. januarja, nato pa se bodo odprle za prvo triado, če se bo epidemiološka situacija izboljšala. V vrtcih ostajajo ukrepi do 4. januarja nespremenjeni, nato pa se bodo ob upoštevanju predpisanih pogojev in v primeru izboljševanja epidemiološke situacije odprli.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Danes pa do vključno 23. decembra je v vseh statističnih regijah med drugim dovoljeno obratovanje prodajaln s tehničnim blagom, drevesnic in vrtnarij ter prodajaln s storitvami izdelave montaže, popravil in vzdrževanja. V regijah z boljšo epidemiološko sliko poleg prodajaln s tekstilom in obutvijo med drugim lahko poslujejo še knjigarne, papirnice in prodajalne z drobno galanterijo. Odprte so lahko specializirane prodajalne z otroškim programom, omogočeno bo tudi opravljanje storitev nepremičninskega posredovanja.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Vlada je pozvala zasebni gospodarski sektor, da za čas praznikov organizirajo delo od doma, kjer je to možno, (od 24. do 10. januarja), oziroma odredijo kolektivni dopust. Organi državne uprave bodo v času med 24. decembrom in 4. januarjem 2021 opravljali samo najnujnejše aktivnosti.

Vlada je danes glede na opazen trend izboljšanja epidemiološke slike in po pregledu ukrepov po drugih evropskih državah sprejela režim ukrepov med božičnimi prazniki. Ukrepi bodo ob stabilni oziroma izboljšani situaciji veljali tudi med novoletnimi prazniki, je na popoldanski novinarski konferenci pojasnil vladni govorec. Kot je dejal, se je vlada odločila za postopno, nadzorovano sproščanje posameznih ukrepov. Ocenila je namreč, da že dovolj časa živimo z doslej veljavnimi ukrepi in da se vse bolj zavedajo kako zelo pomembni so za to, da zaščitimo življenja najbolj ranljivih in premagamo epidemijo. S ponedeljkom se na seznam regij z boljšo epidemiološko sliko (in ukrepov, ki veljajo zanje) priključuje še primorsko-notranjska regija.24. decembra in 25. decembra ter v primeru stabilne ali izboljšane epidemiološke situacije tudi 31. decembra in 1. januarja 2021 velja možnost stika z osebami največ iz dveh gospodinjstev, maksimalno šestih odraslih oseb na zasebnih površinah. V to so izvzeti otroci do 15. leta. Prav tako 24. od 12. ure do 25. decembra do 20 ure. ter na silvestrovo od 12. ure do 1. januarja do 20. ure obiske ne bo veljala omejitev gibanja med občinami in regijami. Kacin sicer svetuje vsem, ki se bodo med prazniki družili, da se po obiskih samoizolirajo. Prav tako pa vlada poziva vse, da zmanjšajo stike že v dneh pred božičem in v tednu po novem letu.Prepoved gibanja v nočnem času oziroma policijska ure ostaja v veljavi tudi za božič. V veljavi ostaja tudi prepoved druženja in zbiranja na javnih površinah, tudi na silvestrovo. Prav tako je prepovedana prodaja in uporaba pirotehnike ter prirejanje ognjemetov.Med božičnimi in novoletnimi prazniki bodo zaprte vse storitvene dejavnosti, kjer se ni moč izogniti tesnim telesnim stikom, in sicer od 24. decembra do 4. januarja oziroma do vključno 10. januarja, če se epidemiološka situacija ne bo izboljševala.Prav tako velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom od 24. decembra do 4. januarja oziroma do vključno 10. januarja, razen izjem: prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah; lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta, dostavne službe, dimnikarske storitve, individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno; dvig nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.Še vedno pa ostaja v nespremenjeni obliki veljaven odlok o začasni omejitvi pri izvajanju športne dejavnosti, ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev. Nespremenjen v času praznikov ostaja tudi odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točaj na notranjih mejah Slovenije.