Na Brezovici odkrili sumljiv predmet z znaki eksplozivne naprave

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili danes okoli 9.30 obveščeni o najdenem sumljivem predmetu ob cesti na Brezovici pri Ljubljani. Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da je bil predmet najden na dvorišču, nato pa odstranjen na rob vozišča.



Policisti so območje zavarovali in izvedli aktivnosti, ki so predvidene v teh primerih. Opravljen je bil ogled kraja najdenega predmeta in zavarovan predmet, ki ima znake eksplozivne naprave.



Malo po 12. uri so bili policisti obveščeni tudi o eksploziji na osebnem vozilu v Črni vasi. Območje so zavarovali, zdaj pa zbirajo obvestila in opravljajo ogled kraja dogodka. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda. Na upravi dodajajo, da z zvezi z omenjenimi dogodki poteka intenzivna preiskava, v okviru katerih preverjajo tudi morebitno povezanost obeh primerov.