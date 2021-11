Na Koroškem imajo dovolj svojih bolnikov, težko bi skrbeli še za slovenske

Včeraj se je omenjalo, da bi slovenske bolnike s covidom premeščali tudi v tujino. Pogovori naj bi potekali s sosednjimi državami, a nam z ministrstva za zdravje ali ministrstva za zunanje zadeve v zvezi s tem še niso nič odgovorili, čeprav smo jim poslali vprašanja že včeraj.

Mnogo odzivnejši so bili na slovenskem Koroškem. Na današnja vprašanja, če bi bili pripravljeni sprejeti slovenske bolnike s covidom in če je naša država v zvezi s tem že morda navezala kontakt z njimi, je Gerd Kurath iz Urada koroške deželne vlade odgovoril, da kolikor ve, poizvedb o začasni pomoči z bolniškimi posteljami na Koroškem ni. »V bistvu so tudi trenutne razmere s covidom na Koroškem in v Avstriji zelo napete, tako število okužb močno narašča, kot tudi zasedenost bolnišnic. Danes zvezna vlada skupaj z guvernerji držav odloča o zaostritvah ukrepov.«

Tudi slovenska vlada bo o tem odločala na seji, ki se bo začela ob 17. uri, medtem pa se operativni posegi ali ne nujni specialistični pregledi po slovenskih bolnišnicah že odpovedujejo. Vse se prilagaja zaostreni covid situaciji oziroma naraščajočemu številu bolnikov, ki jih je prizadel virus SARS-Cov-2. Glavni problem je pomanjkanje zdravstvenega kadra, predvsem intenzivistov. Smo torej v situaciji, ko je povsem pričakovano, da bolniki brez covida, pa tudi vsi, ki se bodo z njim še okužili, ne bodo dobili ustrezne obravnave. Zdravniki sicer obljubljajo, da bodo dali vse od sebe, je pa, kot pričajo viri, delo v določenih bolnišnicah preslabo organizirano. Trenutno tako že odpadajo operacije, ki bi jih ob ustrezni organizaciji lahko izpeljali. Namesto tega hodijo določeni zdravniki v službo gledat v zrak. Svojega dela ne morejo opravljati, na covid oddelek gredo lahko pomagati po lastni volji. Za delo s tovrstnimi bolniki niso niti usposobljeni.

Oglasili so se strokovni direktorji slovenskih bolnišnic, ki so navedli, da so pred slovenskimi bolnišnicami najtežji dnevi in tedni od začetka pandemije covid-19, verjetno tudi najtežji tedni v njihovi zgodovini. »Vse bolnišnice se že soočajo s tem, da izbirajo katere dejavnosti bodo morale žrtvovati, da bo najmanj kratkoročnih in dolgoročnih posledic za zdravje bolnikov. V bolnišnicah bodo postavljeni pred največje napore za reševanje življenj COVID in ne-COVID bolnikov. Eni in drugi imajo samo eno življenje in za ene in druge se moramo enako boriti. Enim in drugim lahko zagotovimo, da vrat bolnišnic ne bomo zaprli in da bolnikov ne bomo zapustili. Ne moremo jim pa zagotoviti, da bomo zdravstveno obravnavo vseh, ki nas nujno potrebujejo, zagotavljali v okviru najvišjih standardov kakovosti in varnosti. Naredili pa bomo vse, kar je v naših močeh.«

Stvari se odvijajo v neželeni smeri, predvsem pri polnjenju bolnišnice s covidnimi bolniki, je v izjavi za medije danes dejal direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Anton Crnjac. Posebej jih skrbi, da se vse ostale dejavnosti počasi ustavljajo, o čemer so danes ponovno razpravljali na kriznem sestanku, na katerem so izdelali natančno časovnico in opredelili kadrovske in prostorske možnosti. Alenka Strdin-Košir, vodja oddelka intenzivne nege za covidne bolnike je povedala, da imajo trenutno na intenzivnem oddelku 38 postelj in možnost povečanja do 44, ko bo tako odločilo ministrstvo za zdravje. Predvideva, da bodo te zmogljivosti zapolnili v enem tednu. Za 38 postelj intenzivne terapije potrebujejo ogromno kadra. Trenutno je na ta oddelek prerazporejenih 40 zdravnikov iz drugih delovišč in 91 medicinskih sester, ki tako manjkajo na drugih deloviščih.

S kadrom, ki ga imajo, lahko po besedah vodje oddelka trenutno zagotovijo skrb za do 44 bolnikov na intenzivni negi. A v bolnišnici imajo pripravljeno še eno možno lokacijo z dodatnimi največ 16 posteljami za intenzivno nego, a odpiranje še ene lokacije bi pomenilo težave pri kadrih, saj ti ne bi bili nujno usposobljeni za delo v intenzivni terapiji.

»Postelje bomo zagotovili, tudi ventilatorje bomo nekako zagotovili, problem pa je, da usposobljenega kadra pa nimamo več od kod vzeti,« je opozorila in dodala, da strokovnost zna postati vprašljiva.

Ob tem se številni jezijo, ker je bilo na voljo celo poletje, da bi se zadeve ustrezno pripravile, da bi morda naredili eno covid bolnišnico, ostale pa namenili drugim, prav tako pomoči potrebnim bolnikom. A smo ta čas žal zamudili, čeprav so vsi napovedovali črno jesen.