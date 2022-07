Na Krasu dobljena etapa, ne pa še bitka

»Danes so razmere mirnejše, a so gasilci kljub temu na terenu ves dan,« je dejal obrambni minister Marjan Šarec. Ocene škode za zdaj še ni mogoče podati, okoli 3500 hektarov pogorišča, ki se nahaja v občinah Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko, pa pregledujejo pripadniki Slovenske vojske.

Po besedah vodje intervencije Simona Vendramina je požar na Krasu pod nadzorom, a kljub temu se pojavljajo novi izbruhi zaradi tlečih tal. »Upamo, da bo tako ostalo, skrbi pa nas ta južni veter,« je povedal Ervin Čurlič iz regijskega štaba civilne zaščite. Najbolj skrbi prav vreme, pomagal bi namreč dež. Sebastjan Kozar, ki je danes operativni vodja na terenu, je poudaril, da padavine pričakujejo šele jutri sredi dneva, pa še to ne v zadostni količini. »Pripravljeni smo na vse,« je zagotovil.

Najbolj tli na severu pogorišča

Andrej Rogelj, vodja intervencije v zraku, je pojasnil, da je največja težava severni del pogorišča, od Trstelja proti Cerju, kjer pod zemljo najmočneje tli. Težave pa so tudi v južnem in zahodnem delu.

Nadzor opravljajo tudi s pomočjo helikopterja s termovizijsko kamero. Na tleh pa je na kritičnem območju 325 gasilcev, kar je približno polovico manj kot minulo noč. Včeraj je bilo na delu kar 1500 gasilcev iz vse Slovenije. Danes so na pomoč domačim gasilcem priskočili iz Celja in Maribora. Skupno pa se z negotovimi razmerami bori 518 ljudi, vključno s predstavniki zaščite in reševanja. »Našim fantom, ki opravljajo požarno stražo, neseva malico,« sta povedala Jure Šac in Aleš Begauer iz Prostovoljnega gasilskega društva Hoče. »Vajeni smo vsega hudega, ampak tokrat smo prvič bežali pred ognjem,« je o izkušnji izpred nekaj dni povedal Šac, ki pa ni pomišljal, da bi spet priskočil na pomoč.

Markova koča je pogorela do tal. FOTO: Harij Marušič/FB

Sekačev danes niso potrebovali

Kot je dejal Boris Rantaša iz zavoda za gozdove, danes prostovoljnih sekačev, ki so s sečnjo dodatno skušali omejiti požar, niso vabili. Včeraj jih je sodelovalo 230 iz različnih delov Slovenije. »Vzdušje je bilo izjemno. To so bili vsi usposobljeni sekači s polno varovalno opremo. K sreči večjih poškodb med njimi ni bilo. Domačini so jim zelo hvaležni.« Zdaj bodo morali čim prej odpeljati les na mletje, da to ne bi predstavljalo novega tveganja za požar. Sekance bodo poskušali prodati na trgu, pri čemer lastniki upajo, da bodo dobili povrnjeno škodo.

Tako so iz romunskega spartana na požarišče odvrgli razgradljive celulozne kasete z vodo za gašenje. FOTO: Romunsko ministrstvo za obrambo

Množično posredovanje gasilcev

V desetih dneh od začetka požara je sodelovalo 10.000 gasilcev (nekateri so sicer posredovali večkrat) in 1250 podpornih enot. Pomoč je prišla tudi iz tujine, med drugim so z letali in helikopterji sodelovali tudi Madžari, Slovaki in Romuni.

Župana občin Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko Mauricij Humar in Tarik Žigon sta ocenila, da se življenje ljudi na prizadetih območjih počasi normalizira. Kmetje začenjajo spet delati na poljih, spet drugi se odpravljajo na zaslužen letni dopust. »Dirke še ni konec, dosegli pa smo etapno zmago,« je dejal Humar, ki priznava, da so za njim najtežji dnevi županovanja.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Med gasilci le lažje rane

Prihodnji ponedeljek bodo ljudje lahko začeli prijavljati škodo. »Nobenih ocen še ni, poleg povzročene škode pa bo strošek še obnova,« omeni. Požrtvovalnosti gasilcev se gre tudi zahvaliti, da ni bilo žrtev in da ni zgorelo nobeno domovanje. Reševalci so oskrbeli le 19 gasilcev in drugih, ki so pomagali, a je šlo le za lažje rane. V občini Renče - Vogrsko je zgorela lovska koča. Srhljivo pa je bilo tudi ob pokih min, ki so tam še od prve svetovne vojne. Dnevno je bilo slišati tudi do 50 detonacij.

»Pozivamo občane in vse druge, da če naletijo na kakšen sumljiv predmet na tleh, naj ga označijo in pokličejo na telefonsko številko 112 ter naj se teh predmetov nikakor ne dotikajo,« je posvaril župan Mirna - Kostanjevice.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

»Sodelovanje med ljudmi, tudi čezmejno, pa nas je vse navdalo z velikim ponosom in upam, da tudi v mirnejših razmerah tega ne bomo pozabili,« je poudaril. Na kraških cestah je videti številne zahvale gasilcem, pripadnikom slovenske vojske in vsem drugim, ki so bili pripravljeni pomagati v boju proti uničujočemu požaru.

Iz regijskega štaba civilne zaščite pa so nazadnje sporočili, da popolnega miru na Krasu še ni. Kar nekaj manjših, a zelo razdrobljenih žarišč neprestano izziva gasilce. Intervencijski štab zelo pozorno spremlja tudi dogajanje na italijanski strani, saj ob južnem vetru obstaja nevarnost, da bi se ogenj razširil tudi k nam. Sploh na težko dostopnem terenu na Kremenjaku in proti Novi vasi.