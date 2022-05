Na maturo končno brez mask in drugih ukrepov

Splošna matura se začenja z današnjim esejem iz materinščine. Prijavilo se je 6337 kandidatov, splošno maturo pa prvič opravlja 6105 dijakov. Poleg splošne mature se bo s preizkusom znanja iz materinščine danes začelo tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v osnovnih šolah. Ravnatelji še vedno vztrajajo, da bi bilo treba NPZ osmisliti, saj zdaj bolj ali manj le jemlje dragoceni čas.

Maturanti bodo zrelostni izpit po dveh letih pisali brez mask in drugih ukrepov. Okužb je letos sicer več kot lani. Po podatkih sledilnika za covid-19 jih je bilo 2. maja lani odkritih 210, letos 455. Če so bili lani maturanti pet mesecev doma, je bilo letos veliko karanten. Direktorja Gimnazije Bežigrad Cirila Dominka matura kljub temu ne skrbi, pravi, da so se dijaki dobro pripravili: »Pri nas je hibridni pouk dobro deloval. Epidemije pa sploh nihče več ne omenja. Smo pa prav včeraj za enega maturanta prejeli obvestilo, da je pozitiven na covid-19.«

Dijaki, pozitivni na covid-19, bodo maturo opravljali v jesenskem roku, ki pa se jim bo štel kot spomladanski, enako je veljalo lani. In tudi letos je nekaj manjših prilagoditev pri maturi, kot je, denimo, objava več formul pri matematiki, ki jo bodo dijaki pisali 4. junija.

Splošna matura na 83 šolah

Matura se bo začela z današnjim esejem, za katerega so se maturanti ukvarjali z romanoma Andreja Hienga Čudežni Feliks in Francisa Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby. Kot so zapisali na Državnem izpitnem centru (RIC), splošna matura letos poteka na 83 šolah, na spomladanskem roku pa je splošno maturo v minulih letih opravilo od 84 do 87 odstotkov kandidatov.

Z materinščino se bodo danes ukvarjali tudi osnovnošolci na NPZ, ki ga bo letos pisalo 22.630 šestošolcev in 19.663 devetošolcev. V petek jih čaka še preizkus matematike in v torek, 10. maja, še tretji predmet. NPZ bodo pomembni za tiste devetošolce, ki so se vpisali na srednje šole, na katerih bo omejitev vpisa. Če bodo imeli enako število točk z drugimi učenci, bo sprejet tisti, ki bo bolje odpisal NPZ. Primerov, ko NPZ šteje, je po državi zelo malo. Tudi zato osnovnošolski ravnatelji že dolgo opozarjajo, da bi bilo treba NPZ osmisliti in mu dati večjo težo, saj ga zdaj le malo učencev jemlje resno. Hkrati pa v tem času veliko učiteljev ocenjuje, pravi ravnateljica OŠ Lava Celje Marijana Kolenko: »Devetošolci prej zaključijo in je časovna stiska. Tudi zato smo ravnatelji pred leti že predlagali, da bi NPZ pisali v osmem razredu. Primanjkljaje, ki bi jih pokazal NPZ, bi lahko nadomestili v devetem razredu, kar bi bilo bolje tudi za vstop v srednjo šolo.«