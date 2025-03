Na mednarodni dan sreče: šestica, in to spet v Radečah

Na predvečer današnjega mednarodnega dne sreče se je sreča nasmehnila neznancu, ki je na bencinskem servisu Petrol v Radečah vplačal listek Loterije Slovenije. Na sinočnjem žrebanju je prav njegova šestica zadela 1.786.369 evrov, s čimer se je omenjeno prodajno mesto izkazalo za res srečno. Prav tam je bil namreč, kot so sporočili z Loterije Slovenije, že leta 2020 vplačan listek z dobitno sedmico v vrednosti 1.713.577 evra, septembra 2024 pa šestica v višini 463.150 evrov.

Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 267.955,35 evra, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika, bo srečnež bogatejši za 1.518.413,65 evra. Skladno s pravili igre na srečo loto lahko glavni dobitek prevzame tretji delovni dan po objavi poročila, torej od ponedeljka, 24. marca, za prevzem dobitka ima čas vse do 25. maja, so še pojasnili na Loteriji Slovenije.

Prva letošnja šestica je sicer sedma po vrsti od prenove priljubljene igre loto. Prvi tovrstni dobitek je bil vplačan oktobra 2023 v Slovenskih Konjicah, medtem ko je loto igralce v lanskem letu z glavnim dobitkom razveselil kar šestkrat. Aprila je glavni dobitek znašal 1.961.619,30 evra, septembra sta bili vplačani dve izžrebani šestici – ena v vrednosti 1.770.460,20 evra in druga 463.150,60 evra. Konec oktobra je sledil izjemen večer z dvema vplačanima šesticama v istem žrebanju, vsaka v vrednosti 320.814,90 evra. Novembra je bil prvič vplačan tudi glavni dobitek 6 plus.

Loterijske igre so sicer tudi pomemben vir sredstev za invalidske, športne in humanitarne organizacije. Zbrana loterijska sredstva v višini 23,3 milijona evrov so prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji v letu 2024 podprla delovanje 81 humanitarnih in 32 invalidskih organizacij, do katerih dostopa več kot 350.000 ljudi.