Na meji s Hrvaško vnovič čakalne dobe, promet ponekod zgoščen

Na mejnih prehodih s Hrvaško so vnovič podaljšane čakalne dobe, se pa stanje umirja. Vozniki osebnih vozil trenutno najdlje čakajo za izstop in vstop v državo na Gruškovju, na obeh straneh do dve uri. Zastoj je zato tudi na podravski avtocesti pred tem mejnim prehodom v smeri proti Hrvaški. Gneča je še pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Čakalne dobe so čez dan nastale praktično na vseh mejnih prehodih s Hrvaško, zdaj pa se gneča umirja, ponekod čakanja ni več. Za izstop in vstop v državo se trenutno najdlje čaka na Gruškovju (do dve uri), za izstop iz Slovenije pa še v Sečovljah (do eno uro) ter na Obrežju in Dragonji (do 30 minut), navaja prometnoinformacijski center.

Še vedno prihaja tudi do zastojev na cestah. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg dva kilometra in pol. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji medtem meri en kilometer, na avstrijski strani predora pa promet trenutno poteka tekoče. Čez dan so predor proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirali.

Gneča je tudi na cestah Seča-Sečovlje, Bohinjska Bela-Bled.

Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone.