Na ministrstvu bi z interventnim zakonom preprečili povišanje cen malic

Ministrstvo za izobraževanje je v javno razpravo posredovalo predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju. Ta predvideva, da bi cena šolske malice in oskrbnin v dijaških domovih ne glede na dvig stroškov za uporabnike ostale na ravni lanske. Razliko v ceni pa bi pokrili iz državnega proračuna.

Kot je navedeno v obrazložitvi predloga, je njegov osnovni cilj omiliti posledice, ki so nastale zaradi podražitve cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov, povezanih s prehrano pri izračunu cene oskrbnine v dijaških domovih in cene malice učencev in dijakov.

Razlika v ceni bi se krila iz državnega proračuna

Tako bi z zakonom določili, da se cena šolske malice za učence in dijake v prihajajočem šolskem letu ne zviša in ostane enaka kot v šolskem letu 2021/2022. Zaradi zagotavljanja pozitivnega poslovanja šol pa bi se osnovnim in srednjim šolam razlika med stroški in staršem zaračunano ceno malice krila iz državnega proračuna.

Prav tako na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagajo, da bi dijaki in študenti, ki bivajo v dijaškem domu, v prihajajočem šolskem letu plačali oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot je veljala od januarja do konca pouka v prejšnjem šolskem letu.

Če je dijaški dom v preteklem šolskem letu določil nižjo dejansko ceno oskrbnine od njene izhodiščne cene, pa bi dijaki in študenti plačevali oskrbnino po tej, nižji ceni.

V ta namen bi se tudi dijaškim domovom iz proračuna krila razlika med izhodiščno ceno oskrbnine, ki je veljala v preteklem letu, in izhodiščno ceno oskrbnine, zvišane za vrednost indeksa rasti cen življenjskih stroškov in stroškov dela.

Iz proračuna bi sicer za kritje razlike v ceni malice in oskrbnin skupaj namenili 11,7 milijona evrov, in sicer 2,6 milijona v letošnjem letu ter dobrih devet milijonov v letu 2023.

Pripombe na predlog je mogoče posredovati do 9. septembra.