Na mizi predlog financiranja dolgotrajne oskrbe

Do petka je bil v medresorski obravnavi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, v njem pa so še manjkala določila, kako do dolgoročno vzdržnega načina sistemskega financiranja. Na ministrstvu za solidarno prihodnost so, v sodelovanju s finančnim resorjem, pripravili predlog, kako urediti še ta ključni del zakonodaje – danes ga bodo pretresali člani pogajalske komisije Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Vprašanje pa je, ali bodo socialni partnerji soglašali s tem in ali bo taka tudi končna različica.