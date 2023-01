Za zdaj enake pravice, sistemska ureditev nujna

V nadaljevanju preberite:

Prvega januarja je začela veljati na referendumu potrjena novela zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jo je napisala sedanja vlada in s katero so začetek vsebinskega izvajanja zakona preložili za eno leto. Za stanovalce domov za starejše občane in druge upravičence do storitev se načelno ni nič spremenilo, tako izvajalci dolgotrajne oskrbe kot tisti, ki jo potrebujejo, in njihovi svojci imajo velika pričakovanja o prihodnji sistemski ureditvi.