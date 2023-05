V iskanju virov financiranja za skoraj milijardo evrov

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dveh desetletjih je nastalo pet predlogov zakonov o dolgotrajni oskrbi. Na to, ali se bo tokratni, ki so ga pripravili na ministrstvu za solidarno prihodnost, uveljavil tudi v praksi, bo delno odvisno tudi od tega, ali bo vladi uspelo vzpostaviti dolgoročno vzdržen način njegovega financiranja. Predvidoma do konca tega tedna naj bi se pristojni z ministrstev za solidarno prihodnost in za finance uskladili vsaj o okvirnih obrisih, kako bodo zagotavljali javna sredstva za te storitve. Kljub pozivom za podaljšanje pa se bo takrat iztekla tudi medresorska obravnava.