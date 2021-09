Na Mladiki izpostavljajo svoja okoljevarstvena prizadevanja

Slovenija je prek donacij cepiv, zaščitne opreme in prispevkov v boju proti pandemiji prispevala 3,56 milijona evrov.

V strategiji slovenske zunanje politike lahko beremo, da se Slovenija zavzema za učinkovit multilateralizem, v središču katerega je Organizacija združenih narodov (OZN). Ta teden poteka splošna razprava 76. zasedanja generalne skupščine OZN, poleg predsednika republike Boruta Pahorja se je udeležuje tudi minister za zunanje zadeve Anže Logar. Preverili smo, kašna je aktivnost ministrstva na multilateralnem področju v času vlade Janeza Janše.Tako kot na drugih zunanjepolitičnih področjih so aktivni tudi na multilateralnem, zatrjujejo na Mladiki: »V multilateralnih forumih in organizacijah se ministrstvo za zunanje zadeve osredotoča na izbrana področja oziroma teme, kjer lahko s svojo ekspertizo ohranja visoko stopnjo angažmaja in prepoznavnosti.«Ker v drugi polovici leta Slovenija predseduje svetu EU, si vlada in ministrstvo za zunanje zadeve prizadevata za vzpostavljanje sinergij med temami, obravnavanimi v OZN, in prednostnimi nalogami predsedovanja Slovenije svetu EU ter za čim večjo enotnost EU.Na Mladiki so poudarili aktivno vlogo Slovenije v globalnem multilateralnem prizadevanju za zmanjševanje emisij, ki je najbolje prepoznana v slovenskem prizadevanju za uspešen sklep podnebne konference COP26 (UNFCCC) novembra v Glasgowu. Slovenija bo v Glasgowu kot predsedujoča svetu EU zastopala EU v multilateralnih pogajanjih za implementacijo pariškega sporazuma, pri vsebinah blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, vključno s podnebnim financiranjem.Minister Logar bo v prihodnjih mesecih nastopil na številnih dogodkih, ki poudarjajo pomembnost multilateralnih mehanizmov za učinkovito upravljanje globalnih izzivov. Sodeloval bo na ministrskem srečanju Zavezništva za multilateralizem, deseti ministrski konferenci Skupnosti demokracij, 14. ministrskem srečanju Skupine za globalno upravljanje in na zasedanju Neformalne ministrske mreže za Mednarodno kazensko sodišče.»Prizadevanja in sodelovanja pri oblikovanju mednarodnih politik in instrumentov Slovenija dopolnjuje z uradno razvojno in humanitarno pomočjo, ki je lani dosegla skoraj 79 milijonov evrov,« so poudarili na MZZ. Trenutno je v ospredju pomoč partnerskim državam v boju proti pandemiji covida-19. Slovenija se je s prispevkom pol milijona evrov pridružila multilateralnemu mehanizmu za dostop in distribucijo cepiv za države z nizkim in nižjim srednjim dohodkom COVAX AMC. Skupno pa je Slovenija prek donacij cepiv in zaščitne opreme ter prispevkov v mednarodne organizacije za globalno solidarnost v boju proti pandemiji prispevala 3,56 milijona evrov.