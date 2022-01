Na MNZ bodo spoštovali zadržanje določb glede prenehanja položajev v policiji

Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) začasnega sodnega zadržanja izvrševanja določb zakona o organiziranosti in delu v policiji glede prenehanja položajev v policiji še niso podrobneje proučili, ga bodo pa spoštovali, so zapisali za STA. Ob tem se jim zdi pomenljivo dejstvo, da je ustavno sodišče sklep sprejelo s petimi glasovi proti štirim.

Ustavno sodišče je namreč pred božično-novoletnimi prazniki na zahtevo Sindikata policistov Slovenije do končne odločitve zadržalo izvajanje določb zakona o organiziranosti in delu v policiji o imenovanju in razreševanju vodilnih v policiji ter oktobra sprejete novele omenjenega zakona, po katerih bi mandat prenehal približno 130 policijskim vodjem. Začasno je zadržalo tudi vse sklepe o prenehanju položaja, ki so bili izdani na njegovi podlagi.

Tveganje težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic

Ocenilo je namreč, da bi lahko v primeru, če bi ustavno sodišče na koncu ugotovilo, da so izpodbijanje določbe v neskladju z ustavo, novi vodje pa bi bili medtem že izbrani, za vsaj za eno od skupin zaposlenih prišlo do težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic.

Na MNZ v odzivu na odločitev ustavnih sodnikov znova poudarjajo, da je temeljni koncept določb, ki govorijo o imenovanju vodilnih v policiji in prenehanju njihovega položaja, v ureditvi strokovne izbire policistov na položajna delovna mesta.

»Takšna delovna mesta zahtevajo poleg strokovnih znanj za izvajanje nalog in pooblastil policije še druge kompetence. Z vse večjim razvojem družbe se izrazita dinamika prepleta tudi z drugimi področji, zato se od vodstvenega kadra poleg strokovnosti pričakuje, da ga odlikujejo sposobnost reševanja konfliktov, kritično in ustvarjalno razmišljanje, organizacijske sposobnosti, upravljanje ljudi,« so zapisali.

Dodajajo še, da mandatno obdobje vodij, kot je urejeno s spremembami, ni v ničemer vezano na mandatno obdobje vsakokratne vlade, prav tako pa nanje ne vpliva vsakokratna zamenjava funkcionarjev.