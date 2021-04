Lastnikom nepremičnin v tujini dovolj hitri test, ostali PCR

Oranžna faza in sproščanja



Po podatkih sledilnika za covid-19 so v torek v Sloveniji opravili 4258 PCR-testov in 25.628 hitrih antigenskih testov ter potrdili 745 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR-testih je bil 17,5-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 11.394.Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali minister za notranje zadeve, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvovodja svetovalne skupinein direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjeNa novinarski konferenci so se posvetili odločitvam glede obvladovanja epidemije, ki jih je včeraj sprejela vlada. Ta je presodila, da se država nahaja v tako imenovani oranžni fazi, vsi sprejeti ukrepi pa veljajo za celotno državo, kot to opredeljuje vladni semafor.S petkom so dovoljeni prehodi med vsemi regijami, prireditve do deset ljudi, terase se povsod po državi odpirajo v soboto. Prihodnji teden se odpirajo vrata vseh izobraževanjih ustanov, torej tudi na fakultetah in strokovnih šolah - pri tem je v skladu z zmogljivostmi priporočen hibridni model. Ponovno bodo odprti tudi vsi študentski domovi po državi.Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je kot prvi izpostavil odlok, ki ureja prehajanje statističnih meja. Ker je država v oranžni fazi, se namreč danes ob polnoči umakne prepoved gibanja med regijami. V nedeljo začne veljati še odlok, ki se nanaša na prehajanje državnih meja, v tem so zdaj jasno opredeljena še vsa cepiva, ki jih država priznava ob prehajanju meja – upoštevajo se tudi ruska, kitajska in indijsko cepivo. Spremenil se je tudi čas, ki ga lahko lastniki nepremičnin in plovil v tujini preživijo izven Slovenije. Z 48 ur se je povečal na 72 ur, kar je enako kot je veljavnost negativnega testa na okužbo.Minister Hojs je poudaril še drugo spremembo, ki se nanaša na omejitev združevanja oziroma organiziranih prireditev. Po novem je dovoljeno zbiranje do deset ljudi. Omenjena sprememba temelji na odločitvi ustavnega sodišča, ki je prejšnji teden ponovno dovolil zbiranje. Hojs se je ob tem dotaknil same odločitve ustavnega sodišča in znova zaprosil za posredovanje spoznanj. »Z njihove strani nismo dobili nič, zato se zahvaljujem strokovni skupini, ki je mnenje podala jasno, dokumentirano,« je povzel svoja stališča.V veljavo bo stopil tudi nov odlok, ki ureja začasno prepoved ponujanja in prodajo blaga potrošnikom, pa je izpostavil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc. »V vseh statističnih regijah se podaljšujejo izjeme, ki so že v veljavi, dodatne izjeme nam v luči prihajajočih praznikov prinašajo novo mero optimizma. V devetih regijah - to so Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in gorenjska - se določa izjeme ki veljajo za oranžno fazo sproščanja ukrepov. V teh regijah se pod določenimi pogoji dovoljuje gostinske dejavnosti, priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih,« razlaga Zajc.Posebnosti pa so Pomurska, Goriška in Obalno-kraška regija, kjer veljajo izjeme rumene faze sproščanja ukrepov. »Zato se tam sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti znotraj, vendar morajo ti priložiti negativen test okužbe, dokazilo za cepljenje ali prebolelosti. Obratovanje nočnih barov in diskotek še vedno niso dovoljene. Prav tako še naprej velja tedensko testiranje za zaposlene v gostinskih obratih, gostje pa morajo v tridesetih minutah zapustiti gostilniški obrat,« je jasen Zajc.Novost je, da se v vseh regijah po novem dovoli tudi ponudba nastanitvenih storitev do 30 nastanitvenih enot, ne glede na velikost obrata. Tudi tukaj morajo potrošniki priložiti potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativen test na okužbo. Zajc pravi, da se nastanitveni obrati odpirajo hitreje, kot bi se sicer po semaforju, sproščanje pa velja za vse, tudi za kampe in hostle ter za ponudbo programov za dobro počutje, v kar so vključeni bazeni.Vodja strokovne skupine Mateja Logar pa je na novinarski konferenci iz vidika stroke potrdila, da se epidemiološko stanje v Sloveniji umirja in dodala, da še vedno vztraja precejšen pritisk na bolnišnice. »Slovenija je v oranžni fazi kar se tiče števila okuženih in števila hospitaliziranih bolnikov. Za to fazo je bilo predvideno združevanje do 10 ljudi, kar se zdaj realizira,« pravi Logarjeva. Ugotovili, da je možno delno sproščanje gostinskih in turističnih storitev. Spodbujajo ukrepe testiranja in dokazovanja cepljenja, ki se jih v gostinstvu poslužujejo tudi drugod.