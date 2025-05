Na območju Mangarta zasilno pristalo manjše letalo

Na hribovitem terenu na območju Mangarta je dopoldne zasilno pristalo manjše zasebno letalo, so za STA potrdili na Policijski upravi Nova Gorica. Na krovu sta bili dve osebi, ki se v nesreči po najnovejših informacijah nista poškodovali. Na kraj so napotili policiste, gasilce in gorske reševalce, posreduje tudi helikopter Slovenske vojske.

Po podatkih policije je letalo, ki je vzletelo z nemškega letališča, pristalo v drevesni krošnji. V njem sta bila pilot in sopotnica.

Letalo je prvi opazil tujec, ki je bil na poti na Mangart. Policisti so o dogodku obvestili preiskovalno sodnico, okrožno državno tožilko in preiskovalca letalskih nesreč, so še pojasnili za STA.