Na otroka med igro padel težek predmet

V okolici Pesnice pri Mariboru se je v četrtek popoldne zgodila nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. Po prvih ugotovitvah je umrl, ko je med igro nanj padel težji predmet, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Na kraj dogodka so prišli reševalci, vendar ponesrečenemu otroku niso mogli več pomagati. Policija nadaljuje preiskavo okoliščin, ki so privedle do dogodka.