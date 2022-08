Na poseg ali pregled brez povračila potnih stroškov

V nadaljevanju preberite:

Marsikateri pacient na zdravstveno obravnavo v domačem kraju čaka dlje, kot bi v drugem kraju, ker si ne more privoščiti pokritja stroškov prevoza. Od januarja 2019 ima namreč zavarovanec pravico do prevoza z reševalnim vozilom le do najbližjega zdravnika oziroma izvajalca, ne pa do vsakega, kot je veljalo prej.

Bolniki lahko za zdravstveno obravnavo drugje naročijo nenujni reševalni prevoz, a ga bodo plačali sami. Prav tako jim ne pripada povračilo stroškov za lasten prevoz. Zaradi težke geografske dostopnosti se od 27.198 čakajočih za hitrejšo zdravstveno obravnavo pri drugem izvajalcu za to ni odločilo 1231 posameznikov. Da je nenujni prevoz krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, morajo pacienti od osebnega zdravnika dobiti nalog. Do tega so upravičeni le, če izpolnjujejo natančno določene pogoje. Do povračila prevoznih stroškov so upravičeni samo, če morajo potovati k zdravniku ali v zdravstveni zavod v drug kraj, ker v kraju zaposlitve ali stalnega prebivališča ni zdravnika ali ustreznega zdravstvenega zavoda ali kadar jih osebni zdravnik, zdravstveni zavod ali zdravniška komisija napoti ali pokliče v kraj zunaj stalnega prebivališča ali kraja zaposlitve.

Na ministrstvu za zdravje trenutno posvečajo pozornost skrajševanju čakalnih dob in povečanju dostopnosti zdravstvenih storitev, pri čemer kot eno od rešitev za zmanjšano dostopnost vidijo tudi prevoz pacientov v drug kraj. Na ZZZS pravijo, da si želijo sprememb na področju povračil potnih stroškov, a so za to potrebne zakonodajne spremembe.