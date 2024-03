Na psihiatrični kliniki po sumu grobega ravnanja izredni nadzor

Izredni strokovni nadzor na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana je pokazal, da modrica pri eni od pacientk ni bila posledica nasilja, obstaja pa možnost neprimernega ravnanja zaposlenega, so sporočili s klinike. V okviru nadzora so zato zaposlenega pozvali na zagovor, ki bo v četrtek, so še pojasnili za STA.

Svojci so februarja obvestili pristojne na psihiatrični kliniki o sumu grobega ravnanja s pacientko. Na oddelku so med pregledom pacientke opazili modrico na levi nadlakti in se v zvezi s poškodbo nemudoma posvetovali z Inštitutom za sodno medicino, so pojasnili na kliniki. Izdali so napotitev na pregled in opravili pogovor z zaposlenimi na oddelku.

Generalni direktor klinike Bojan Zalar je 19. februarja odredil strokovni nadzor, v okviru katerega je tričlanska komisija pregledala dokazila ter opravila razgovore z zaposlenimi na oddelku, pacientko in njenimi svojci.

»Komisija je ugotovila, da modrica ni bila posledica nasilnega ravnanja, obstaja pa možnost neprimernega ravnanja zaposlenega,« so na kliniki zapisali v sporočilu za javnost. Zaposlenemu so vročili vabilo na zagovor, ki bo v četrtek, so pojasnili za STA.

Zalar je zapisal, da so v tem primeru svojci korektno in razumno sodelovali ter s tem bistveno pripomogli k ugotavljanju stanja. Sporočili so še, da bodo gradivo posredovali pristojnim organom.

Več očitkov nasilja

Klinika se sicer že dlje časa sooča z očitki o nasilju zaposlenih nad pacienti. Policija je lani po poročanju spletnega portala N1 o sumu nasilja na kliniki sprožila kriminalistično preiskavo in podala kazensko ovadbo zaradi povzročitve lažje poškodbe. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu na ministrstvu za zdravje pa je zaradi očitkov o nasilju na kliniki uvedel sistemski nadzor nad kliniko.

Svet zavoda je na decembrski seji med drugim obravnaval poročilo o anonimnih in drugih prijavah ter obtožbah o domnevnem neprimernem ravnanju zaposlenih, pa tudi o obsegu incidentov pacientov nad zaposlenimi za obdobje zadnjih treh let, je decembra navedel Zalar.

Ob tem se je svet seznanil z izsledki notranjih in zunanjih izrednih strokovnih nadzorov, ki so potekali v zadnjih treh letih. »Svet zavoda je ugotovil, da so vse aktivnosti, ki naslavljajo to problematiko, potekale skrbno, v skladu s protokoli in v okviru pristojnosti, ki jih ima v zvezi s tem Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,« je poudaril generalni direktor.