Na Ptujskem prva toča letos

Mokra Zofka, ki goduje danes, se ni izneverila. Vreme je bilo namreč spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, na Ptujskem je letos prvič padala celo toča. Na Polenšaku je po poročanju Pop TV uničila večino vrtnin, nasadov in vinogradov, v Novem mestu pa so poplavljale meteorne vode. Zgodaj popoldne je meteorna voda na Mirnopeški cesti poplavila bencinsko črpalko.



Ljudska modrost se je izkazala že v času ledenih mož, ki godujejo v dneh od 12. do 14. maja. Z njimi so namreč nad Slovenijo prišle ohladitve in bolj nestanovitno vreme.



Po napovedi meteorologov bo tudi jutri spremenljivo do pretežno oblačno.

Komentarji: