Na razpis neuradno prijavljeni Ksenja Tratnik, Ksenija Koren in Dušan Hedl

Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) še ne razkrivajo imen prijavljenih kandidatov na razpis za odgovornega urednika Multimedijskega centra (MMC). Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobila STA, pa naj bi popolne prijave oddali Ksenja Tratnik, Ksenija Koren in Dušan Hedl.

Na razpis za odgovornega urednika MMC, ki se je iztekel 26. avgusta, so prispele štiri prijave, od tega ena nepopolna. Popolne prijave so po neuradnih informacijah oddali novinarka in urednica na MMC Ksenja Tratnik, nekdanja novinarka in nekdanja piarovka v kabinetu predsednika vlade v času druge vlade Janeza Janše Ksenija Koren ter kulturnik Dušan Hedl. Na RTVS sicer imen še niso želeli razkriti, več naj bi bilo znanega prihodnji teden, ko bodo pregledali kandidature in opravili pogovore s kandidati, so pojasnili.

V skladu z zadnjimi spremembami statuta RTVS bo sicer MMC odslej odgovorno uredništvo z odgovornim urednikom. Izbranega kandidata bo imenoval generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough na predlog direktorjev Radia Slovenije in TVS ob pogoju pozitivnega mnenja večine programskih delavcev v uredništvu oziroma po pridobitvi soglasja programskega sveta RTVS.

Če direktorja usklajenega predloga ne bosta pripravila v 30 dneh od začetka usklajevanja, imata pravico predlagati vsak svojega kandidata.

Uredništvo MMC sicer kot v. d. urednika uredništva od marca vodi Igor Pirkovič. Stavkajoči novinarji na zavodu so v primeru nesklenjenega sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev do 30. maja med drugim zahtevali tudi njegov odstop.

Medtem se je iztekel tudi razpis za odgovornega urednika informativnega programa na drugem programu Televizije Slovenija (TVS), a za to mesto ni prišla nobena popolna prijava. Ali bo razpis ponovljen, še ni znano.