Na RTV Slovenija spet zaostritev stavke, vodstvo na sodišče

Kot so zapisali, stavkovne dejavnosti zaostrujejo, ker pogajanja o razreševanju stavkovnih zahtev po sedmih mesecih niso prinesla nobenih rešitev, delodajalec pa je od lanskega avgusta dalje dodatno zaostroval položaj zaposlenih z množičnimi grožnjami z disciplinskimi postopki oziroma z izdanimi opozorili pred odpovedjo delovnega razmerja zaposlenim in stavkajočim delavcem ter poglabljal pritisk na avtonomijo novinarskega dela. Obenem še vedno krši programske in profesionalne standarde in izvaja program zmanjševanja števila zaposlenih, ne glede na programske zahteve in kadrovske potrebe javne radiotelevizije.

V kadrovski politiki v Informativnem programu TV Slovenija pa zaznavajo znatne nepravilnosti in zaposlovanje po načelu, koliko je novinar lojalen direktorju TV Slovenija Urošu Urbaniji, v organizaciji delovnih urnikov prevladuje selekcija v nasprotju s profesionalnimi standardi.

Vodstvo je navedlo, da obžaluje napoved stavke brez kakršnekoli predhodne pobude k nadaljevanju pogajanj, hkrati pa so »danes za zaščito interesov javnosti in pravic večine delavcev RTV Slovenija, ki v stavki ne bodo sodelovali, na pristojno delovno in socialno sodišče vložila tožbo na ugotovitev nezakonitosti stavke«.

Podrobnosti stavke naj bi stavkajoči sicer predstavili v ponedeljek, ko bo na sporedu tudi seja programskega sveta – najbolj pričakovana točka na njej pa bo pobuda za razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, ki je bil odsoten skoraj mesec dni. Z uveljavitvijo sprememb zakona o RTV Slovenija pa mu je v tem času prenehal mandat in opravlja funkcijo vršilca dolžnosti, zato zagovarja stališče, da ga s to pobudo ni mogoče razrešiti.

Glede na dosedanje izjave je pričakovati, da ga bo pri tem podprl tudi predsednik programskega sveta Peter Gregorčič.

Sočasno vsi vpleteni pogledujejo proti ustavnim sodnikom, ali se bodo na podlagi pobude Gregorčiča in drugih odločili za zadržanje spremembe zakona o RTV Slovenija, ki določa, da bi se najpozneje 26. februarja moral sestati novi svet zavoda. Vanj pa članov ne bo več imenoval državni zbor, ampak na podlagi javnih pozivov opredeljene organizacije oziroma institucije.

Ustavno sodišče o zadržanju za zdaj še ni odločilo, je pa na njegovo pobudo iz odločanja izločilo Roka Čeferina.