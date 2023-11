Na sedmih upravnih enotah opravljajo le nujne naloge

Na upravnih enotah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju, Jesenicah in Rušah danes stavka okoli 800 zaposlenih, so na novinarski konferenci sporočili predstavniki sindikata državnih organov. Pri tem so opozorili na večletna prizadevanja za rešitev preobremenjenosti zaposlenih pa tudi na nekatere kršitve pravice do stavke.

Glavne stavkovne zahteve stavkajočih so zagotovitev ustreznega števila zaposlenih, primernejše plače oziroma linearno povišanje za sedem plačnih razredov in razbremenitev uslužbencev v upravnih enotah.

O tem so sicer govorili na dopoldanski novinarski konferenci sindikata državnih organov v Ljubljani. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je poudaril, da je stavka logična posledica kadrovske podhranjenosti ter stalne preobremenjenosti z delom in v veliki meri tudi desetletne nezadovoljive skrbi službe za upravne enote ministrstva za javno upravo. Dodatno obremenitev predstavljajo tudi tisoči tujcev, ki potrebujejo upravne storitve, je dejal.

Novinarska konferenca Sindikata državnih organov Slovenije – Konference sindikata upravnih enot ob robu stavke na sedmih upravnih enotah. FOTO: Črt Piksi/Delo

Verk obžaluje, da se pozivu večine članstva sindikata na upravnih enotah niso odzvali v vseh upravnih enotah v državi. »Najverjetneje iz strahu pred sankcijami, spet drugi pred napovedano grožnjo, ki jo je tudi v torek izrekel minister za finance Klemen Boštjančič, ki opravlja funkcijo ministra za javno upravo, da stavka ne bo plačana,« meni Verk. Sočasno jim je služba za upravne enote poslala zajeten spisek obveznih nalog, ki jih morajo opravljati tudi med stavko, na njem pa naj bi »napisali celo tisto, česar upravne enote ne delajo«, je ogorčen Verk. Če bi vse to opravljali, bi na upravnih enotah potrebovali vsaj 3000 do 4000 zaposlenih.

Pritiski na stavkajoče

Pri tem je sekretar sindikata Renato Romič opozoril, da vodstvo nekaterih upravnih enot prosi sindikalne zaupnike, naj sporočijo število stavkajočih in njihova imena »in zlorabljajo odrejanje nujnih nalog za delovanje upravnih enot«. »Stavka je bila napovedana, je ustavna pravica in se izvaja v skladu s predpisi,« je dejal in poudaril, da so takšni pritiski na stavkajoče nedopustni, zato bodo takšno dejanje šteli kot oviranje stavke in sindikalnega delovanja in bodo proti kršiteljem podali kazenske ovadbe.

Predsednik sindikata ljubljanske upravne enote Dragan Stanković je predstavil problematiko najbolj obremenjene upravne enote v državi in poudaril, da zaposleni zaradi preobremenjenosti in slabih plač zapuščajo svoja delovna mesta in odhajajo v bolje plačane službe. Leta 2010 je na tej upravni enoti delalo 349 oseb, ki je reševalo 162.024 upravnih zadev, danes pa 280 zaposlenih rešuje 262.129 upravnih zadev, je poudaril. Med današnjo stavko sicer sprejemajo le tiste stranke, ki bodo prišle urejat storitve, ki spadajo med nujne naloge.

Kako iz leta v leto narašča preobremenjenost zaposlenih na upravnih enotah, je opisal tudi vodja oddelka za premoženjskopravne zadeve na ljubljanski upravni enoti Slobodan Vuk. Na vseh 56 upravnih enotah v državi je namreč zaposlenih okoli 2300 ljudi, upravnih zadev je bilo lani dobrih 1,8 milijona, medtem ko jih je bilo leta 2019 1,2 milijona, je dejal in dodal, da se število zadev samo še povečuje.

Zahteve po nujnem srečanju z Boštjančičem

Na vprašanje, kdaj se bodo torej nadaljevala pogajanja z ministrom Boštjančičem, pa je Verk za Delo odgovoril, da se bo to zgodilo čez dober teden. Pa se bodo sindikati do takrat lahko karkoli dogovorili glede zahtev, ki jih imajo na upravnih enotah? »Bojim se, da ne, glede na to, da so nam na vladi že dali jasno vedeti, da stavka ne bo plačana. Poleg tega je služba za upravne enote na MJU že izdala navodila, katera dela in naloge morajo opravljati zaposleni na UE med stavko. To pomeni, da je treba opravljati vse naloge in storitve za državljane, kar pa je nemogoče. S tem sem bil seznanjen, ker so mi to sporočili z manjših upravnih enot, na ljubljanski upravni enoti pa tega navodila sploh še niso prejeli. Informacijski sistem Krpan, ki ga na upravnih enotah uvajajo, namreč ne sprejema prihajajoče elektronske pošte. Gre za nov sistem, ki se uporablja v državni upravi, za upravne enote pa ni najbolj primeren. Danes, denimo, so na UE Ljubljana prejeli več kot 6000 elektronskih vlog in okoli 600 vlog po navadni pošti. To pa lahko reši le zadostno število ljudi, dovolj zmogljiva informatika in zaposleni, ki ne bodo prejemali le minimalnih plač,« je ocenil Verk.

Zanimalo nas je tudi, ali bodo stavko še zaostrili oziroma kaj sledi. Stvar je takšna, pravi Verk, da morajo najprej videti rezultate današnje stavke. »Bom pa ministra Klemna Boštjančiča zaprosil za izredni sestanek na štiri oči, glede na to, da je služba za upravne enote dala takšna navodila glede dela med stavko. Poleg tega nekateri zaposleni na upravnih enotah omejitev glede najnujnejših nalog še niso niti dobili, pa se je stavka že začela,« je še dejal prvi sindikalist zaposlenih v državnih organih.