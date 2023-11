Na upravno enoto le, če je nujno

»Res je, da se bomo jutri sestali s predstavniki finančnega ministrstva in ministrstva za javno upravo. Vendar če se o plačnih nesorazmerjih v javnem sektorju nismo mogli dogovoriti v desetih letih, dvomim, da se bomo o tem dogovorili v uri in pol, kolikor naj bi trajal ta sestanek,« je ocenil Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije. Zaradi napovedane stavke bodo v sredo zaposleni na nekaterih upravnih enotah po državi zagotavljali le najnujnejše storitve.

Prejšnji teden so sindikati javnega sektorja za sredo, 15. novembra, napovedali stavko upravnih enot. Te napovedi so se uresničile, saj naj bi se stavki poleg zaposlenih na upravnih enotah v Ljubljani in Mariboru pridružili še na Jesenicah, v Novi Gorici, Novem mestu in Rušah. To je danes za Delo povedal Frančišek Verk, prvi sindikalist državnih organov. Jutrišnjega sestanka pri finančnem ministru Klemnu Boštjančiču s predstavniki sindikata upravnih enot se bodo udeležili tudi predstavniki ministrstva za javno upravo, in sicer državni sekretar Jure Trbič, Peter Pogačar, generalni direktor direktorata za javni sektor, Branko Vidič, vodja sektorja za plače, ter Aleksander Vojičić, vodja službe za upravne enote. Ali se lahko zgodi, da bodo po sestanku s predstavniki vlade odpovedali za jutri napovedano stavko upravnih enot? »Ne, ker dvomim, da bo vladna stran popustila. Ampak pustimo se presenetiti,« odgovarja Verk.

Kaj so najnujnejše storitve

Na 58 upravnih enotah po državi je sicer zaposlenih 2336 ljudi. In zakaj bodo uradniki na omenjenih upravnih enotah v sredo sploh stavkali? Med razlogi je predvsem zastajanje pogajanj med vlado in reprezentativnimi sindikati glede plačne reforme v javnem sektorju, ki so povsem zastala po odstopu Sanje Ajanović Hovnik s položaja ministrice za javno upravo.

Vendar Verk opozarja na še druga dejstva: »Referent na upravni enoti ima zgolj okoli 710 evrov neto plače, do minimalnih 870 evrov neto mu torej doplačuje država. Poleg tega so zaposleni na UE preobremenjeni. Na oddelku za tujce na ljubljanski upravni enoti, ki ima največji pripad vlog, je bilo do zdaj zaposlenih 30 referentov, danes jih je le še osem.« Na Upravni enoti Ljubljana bodo tako v sredo med 8. in 19. uro na Linhartovi 13 in Tobačni 5 zagotavljali le najnujnejše storitve. To so predvsem storitve v zvezi s socialnimi zadevami oziroma s področja matičnih zadev, je še pojasnil Verk.