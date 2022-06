Na širšem območju Vojnika včeraj klestila toča

Neurje se je sinoči razbesnelo v okolici Celja. Na območju Frankolovega oziroma Vojnika so poročali o velikih zrnih toče. Težave z meteorno vodo pa so imeli ponekod v Šoštanju in Velenju, navaja Center za obveščanje RS. V Škalah so gasilci PGD Škale zavarovali stanovanjski objekt pred vdorom meteorne vode, nastale zaradi neurja, ter preusmerili njen tok.

Sinoči in ponoči sta bili za severni in jugozahodni del države napovedani možnost krajevnih neurij z močnimi nalivi in sunki vetra ter možnost toče. O toči so že včeraj zvečer poročali iz širšega območja Vojnika. Na fotografijah, ki so jih poslali krajani, je opaziti, da je imela ponekod toča premer deset centimetrov.

Glavna nevihtna fronta se je Slovenija bližala z zahoda, je za STA vremensko dogajanje včeraj opisal dežurni meteorolog na Arsu Janez Markošek.

Zaradi neurja sta bila včeraj z Brnika odpovedana leta za London in Bruselj, je poročal Val 202.