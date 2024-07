Na splošni maturi uspešnih 92 odstotkov kandidatov, na poklicni 90,2 odstotka

Od skupno 6294 kandidatk in kandidatov, ki so na 80 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 92 odstotkov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 8204 kandidatk in kandidatov uspešno opravilo 90,2 odstotka. Na splošni maturi je vse točke doseglo 20 kandidatov, na poklicni 76, so sporočili na novinarski konferenci.

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je pojasnil, da se delež uspešnih na maturi v zadnjih treh letih niso kaj bistveno spreminjali. To dokazuje, da je matura stabilno preverjanje znanja, je prepričan.

Mednarodno maturo, ki poteka na štirih gimnazijah, je opravljalo skupaj 73 dijakov iz Slovenije in 48 tujcev. Med njimi jih je kar 47 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 od skupaj 45 točk. Izjemen uspeh, torej vseh 45 točk, so dosegli štirje kandidati, je dejal Felda.