Na Štajerskem se potika pobegla afriška divja mačka

V okolici Slovenskih Konjic so občani v teh dneh opazili afriško divjo mačko z značilnim pegastim kožuhom, ki je veliko večja od domače mačke. Gre za afriškega servala, ki je po poročanju medijev pobegnil iz tamkajšnjega zasebnega živalskega vrta. Če kdo žival, ki ni nevarna, opazi, naj pokliče policijo, so za STA navedli v Policijski upravi (PU) Celje.

Kot so še povedali na PU Celje, žival po lastnikovih besedah beži od ljudi in ni nevarna. »Kdor servala opazi, lahko pokliče na številko 113 oziroma na Policijsko postajo Slovenske Konjice, da bomo lahko o lokaciji hitro obveščali lastnika,« so pozvali na PU.

Servali so srednje velike mačke z vitkim telesom, dolgimi tacami, majhno glavo in velikimi ušesi. Najbolj razširjene so v Afriki južno od Sahare. Servali so samotarske živali, ki dobro plezajo in plavajo, prehranjujejo pa se predvsem z glodavci.

Po poročanju medijev naj bi mačka ušla iz tamkajšnjega zasebnega živalskega vrta Zoo Land. Ni pa prvič, da se je v Slovenskih Konjicah izgubil serval; podobno so ga iskali tudi pred dvema letoma, navaja Večer.

Po poročanju spletnega portala Žurnal24 so pobeglega servala opazili danes dopoldne v bližini naselja Perovec, blizu trase štajerske avtoceste.