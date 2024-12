Na Tisju tudi o tem, kdo niso domoljubi

Na božični večer pred 83 leti je potekala bitka na Tisju v občini Šmartno pri Litiji, kjer so se partizani spopadli z nemškim okupatorjem in v takratni zasužnjeni Evropi bojevali neenakopraven boj proti nacističnim zavojevalcem. Slavnostni govornik na spominski slovesnosti je bil državni sekretar na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj in vnuk partizana Marko Koprivc, ki je spregovoril o partizanih in obračunal s slovenskimi populisti.

Slovenska desnica se nikoli ne pokloni vsem žrtvam vojnega nasilja in oporeka prazniku upora. Marko Koprivc

Približno sto partizanov Drugega štajerskega bataljona, pod vodstvom legendarnega komandanta slovenske partizanske vojske Franca Rozmana - Staneta in njegovih poveljniških tovarišev Dušana Kvedra - Tomaža in Petra Stanteta - Skale, se je uprlo nemškemu okupatorju. To se je dogajalo takrat, ko svet ni vedel, kdo bo zmagovalec svetovnega spopada, ko so fašistični tanki in njihovi vojaki pridivjali pred Moskvo in jurišali na Stalingrad.

Državnega sekretarja Marka Koprivca skrbi vzpon nacizma in fašizma. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Večina domačinov se je po končanem boju na Tisju morala izseliti na Primskovo oziroma v bližnje kraje na italijanski strani meje, saj je okupator požgal celo vas. V bitki, ki je takrat zelo odmevala in je pripomogla tudi k širitvi narodne in borbene zavesti v širši okolici, da dobro oborožen sovražnik le ni nepremagljiv, je padlo pet partizanov in več deset Nemcev. V tistih časih je slovenski narod izkazal samozavest, trdoživost in dostojanstvo. Iz druge svetovne vojne je prišel kot zmagovalec in leta 1991 uresničil zgodovinsko hrepenenje po neodvisni in samostojni državi.

Opozorila pred vzponom desnice

Po prepričanju govornika Koprivca fašizem in nacizem, čeprav pritajena, a nič manj nevarna, spet dobivata vse večji zagon in legitimnost s porastom desnih populizmov. »Na nas je, da storimo vse, da nobena, še tako pritajena in leporečna retorika s plehko menjavo volčje dlake za ovčjo ali poskusi reinterpretacije zgodovine ne razvrednoti pomena narodnoosvobodilnega boja,« je dejal Koprivc. Po njegovem desne politične stranke še danes razdvajajo, sejejo sovraštvo, žalijo ženske, šibkejše in manjšine, uničujejo in si podrejajo javne sisteme ter izvajajo zgodovinski revizionizem.

Partizanski pevski zbor je na Tisju zapel venček partizanskih pesmi. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Slovenska desnica se nikoli ne pokloni vsem žrtvam vojnega nasilja in oporeka prazniku upora. Radi se označujejo za domoljube, hkrati pa zagovarjajo ideologijo, ki je želela izbrisati naš narod. To niso patrioti in domoljubi, to so odkriti in ponosni nasledniki kolaboracije in nacifašizma, čemur ni mesta v sodobni družbi,« je dejal Koprivc. Po njegovem je treba graditi državo na temeljih solidarnosti in tovarištva, kjer imajo vsi enake možnosti, kjer se poskrbi za ljudi v stiski in pehanje za zasebnimi dobički ni glavni motor razvoja, ampak je to skupna družbena blaginja.

Na spominski slovesnosti na Tisju je prepeval Partizanski pevski zbor, sodelovali sta tudi Pihalna godba Litija in garda Slovenske vojske.