Na tržiški osnovni šoli po junijskem požaru še poteka sanacija

Sanacija Osnovne šole Bistrica pri Tržiču, ki jo je v začetku junija prizadel požar, je ob bližajočem se novem šolskem letu v polnem teku. Tržiška občina je s prerazporeditvijo sredstev zagotovila denar za obnovo, ki pa ne bo končana do začetka pouka, temveč predvidoma en mesec kasneje, zato bo treba pouk prilagoditi.

Požar, ki se je začel na sončni elektrarni na strehi šole, je 5. junija uničil ostrešje, šest učilnic in električno napeljavo. Do konca šolskega leta je pouk potekal po prilagojenem programu in v različnih prostorih šole. Na občini pa so se takoj lotili priprave dokumentacije za sanacijo, saj je bilo jasno, da jo bo težko zaključiti do začetka novega šolskega leta.

Sanirali bodo vseh 12 učilnic

Kot je za STA povedal tržiški župan Peter Miklič, so uspeli ekspresno hitro izvesti javno naročilo in pridobiti izvajalca del. Nekaj težav je bilo z naročanjem in dobavo materialov, predvsem kritine in talnih zaključnih slojev, ki se običajno naročajo pol leta pred deli.

Poleg tega so se odločili, da ne bodo izpeljali le najbolj nujne sanacije, torej ostrešja, električne napeljave in šestih najbolj uničenih učilnic, temveč bodo sanirali vseh 12 poškodovanih učilnic. »Priložnost je, da izvedemo celovito sanacijo,« je izpostavil župan.

Na streho šole se bo vrnila tudi sončna elektrarna, čeprav je bila izvor požara. FOTO: Dejan Javornik

Ob tem je bilo jasno, da dela do začetka novega šolskega leta ne bodo končana, upajo pa, da bodo zaključena do konca septembra. Kot je pojasnil Miklič, so se skupaj z vodstvom šole strinjali, da je smiselno en mesec potrpeti in imeti potem celovito prenovljen trakt.

Pouk po prilagojenem urniku

V tem času bo pouk potekal po prilagojenem urniku. Zaradi prenove so namreč zaprte učilnice predmetne stopnje. Zaprt je tudi vhod na predmetno stopnjo, učenci pa vstopajo skozi glavni vhod. Četrtošolci in petošolci bodo imeli nadomestne učilnice v Krajevni skupnosti Bistrica in Gasilskem domu Bistrica.

Občina je v proračunu s prerazporeditvami za sanacijo zagotovila 900.000 evrov. Kaže, da naj bi približno toliko znašal tudi končni račun. Jasno je, da zavarovalnica celotne vrednosti sanacije ne bo povrnila, pa tudi na pomoč države občina ne more računati.

Na streho šole se bo vrnila tudi sončna elektrarna, čeprav je bila izvor požara. Elektrarna je na strehi deluje vse od leta 2012, pogodba z zasebnim investitorjem za služnostno pravico pa velja še 12 let in če bi se občina odstopila od nje, bi se lahko zapletlo s tožbami in sanacija šole bi se ustavila, je pojasnil župan.

»Poleg tega tudi ne moremo sedaj zaradi tega dogodka reči, da na strehah na splošno ne bo več sončnih elektrarn,« je izpostavil župan. Po njegovih besedah bo sončna elektrarna na uničenem delu strehe šole sedaj izvedena na drugačen način, in sicer tako, kot je na preostalem delu strehe, kjer so jo že zamenjali.

»Jasnega odgovora, zakaj je prišlo do požara še nimamo. Je bila pa v delu, kjer je zagorelo, sončna elektrarna istočasno tudi kritina, pod katero sta bila les in izolacija. Sedaj bo narejeno tako, da bo vmes kovinska streha in šele na njej sončna elektrarna,« je pojasnil župan, ki računa, da bo tako šola požarno varnejša.