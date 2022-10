Na TV Slovenija bo več bogoslužja

Glede na stisko, v kateri se je znašla javna radiotelevizija, je bilo na seji programskega sveta kljub oznakam, da gre za neambiciozen programsko-produkcijski načrt, vseeno slišati vprašanja, ali je na televizijskem programu sploh kadrovsko in finančno vzdržen. »Če govorimo o neposrednih prenosih, moram povedati, da je to stres za kadre,« je tako ob načrtovanem povečanju prenosa maš z 18 na najmanj 55 na leto opozoril programski svetnik iz vrst zaposlenih Robert Pajk in želel zagotovilo, da na ta račun ne bo zmanjkalo zaposlenih drugje.

Kadrovska stiska je pereča že zdaj, a je direktor TV Slovenija Uroš Urbanija predlagal, da pač v eno od cerkev namestijo statične kamere, in navedel, da se da, a ne tako, kot se je televizijo delalo pred desetletji. »Upam, da bo narejen korak naprej,« je še navedel tudi v odgovor na pomisleke, da bodo jutranja poročila, ki se vračajo na televizijski program, težko ustvarjala le dva ali trije zaposleni.

Osnutek programsko-produkcijskega načrta za prihodnje leto predvideva še vrnitev zunanjepolitične oddaje, ki jo je pred enim letom ukinil kljub nasprotovanju skoraj celotnega kolektiva informativnega programa TV Slovenija. Vodstvo je obljubljalo, da bodo zunanjepolitične vsebine prenesli v dnevno oddajo Panorama, a se to ni zgodilo.

Kljub težavam ta paradna oddaja vodstva, zaradi katere so tudi ločili informativni program na televiziji v dve uredniško-producentski enoti, predvidoma ostaja na sporedu, a ne v sedanji obliki, ampak s tematskimi sklopi.

Kaj nadaljevati oddajo Studio City, vodstvo še ni znalo odgovoriti, zato je v osnutek programsko-produkcijskega načrta za prihodnje leto niso vnesli.

Ponovno pa naj bi spreminjali čas začetka oddaje Slovenska kronika, ki naj bi se po novem zamaknila za pet minut. TV Dnevnik naj bi tako trajal 20 minut, Odmevi pa 25 minut. »Pozval bi k premisleku in morebitnemu podaljšanju oddaj za pet minut,« je opozoril programski svetnik iz vrst zaposlenih Gregor Drnovšek in predlagal ponovno umestitev Slovenske kronike ob 19.30, kot so bili gledalci navajeni. Takrat je oddaja dosegala tudi rekordno gledanost.

Urbanija je prikimal, da bi bilo podaljšanje TV Dnevnika res optimalno, a da bi pri tem res znala biti težava pomanjkanje kadra, ki bi lahko ustvarjal vsebine. Sam je navedel, da je bolj ključna kakovost kot količina, programske svetnike pa vprašal še, koliko jih sploh »zdrži« do konca oddaje Odmevi.

Programski svetniki, ki so bili imenovani v času prejšnje vlade in v večini podpirajo vodstvo, bodo programsko-produkcijski načrt dokončno potrjevali predvidoma na prihodnji seji.