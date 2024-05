Dončić v zadnji četrtini utišal volkove, Dallas vodi z 1:0

V Minneapolisu se domače občinstvo lahko drži za glavo, Dallas je »ukradel« prvo tekmo na gostujočem parketu, potem ko sta Luka Dončić in Kyrie Irving odčitala lekcijo v raketi visokim igralcem Minnesote. Ključni mož ob zmagi s 108:105 je bil Dončić, ki je dosegel 33 točk, kar 15 jih je dodal v zadnji četrtini, ko se je tekma prelomila.

Košarkarji Minnesote imajo v svojih vrstah morda najmočnejšo navezo pod košem, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns in Naz Reid so impozantni centri, ki pa tokrat spretnima branilcema Dallasa preprosto niso bili kos. Dončić in Irving (30 točk) sta se poigravala v raketi, Dallas je na koncu dvoboj v obarvanem delu igrišča dobil za več kot 30 točk in prišel do zmage, čeprav je odpovedal met za tri točke. Teksašani so jih iz 25 poskusov zadeli le 6 (tri Dončić, met za tri 3/10), Minnesota jih je dosegla kar 18 (iz 49 poskusov, razlika v točkah +36), a je bilo tudi to premalo za zmago.

Luka Dončić in Kyrie Irving sta zrežirala vodstvo v seriji z 1:0. FOTO: Stephen Maturen/AFP

V prvem polčasu je priključek z volkovi držal Irving, v drugem delu se je razigral še Dončić. Za zmago je bil ključen Ljubljančanov niz s 7:0, ko je Dallas prišel v vodstvo, domačini so se sicer vrnili v igro, a so imeli gostje v zadnjih minutah srečanja ves čas rahlo prednost. V ključnem trenutku je PJ Washington po lepi podaji Kyrieja zadel trojko iz levega kota, Dončić in Irving sta imela mirni roki pri izvajanju prostih metov, Luka se je izkazal tudi z gestikuliranjem sodnikom, da je Towns eno od odbitih žog zabil skozi obroč, ko je bila še v virtualnem valju nad obročem, kar je v ligi prepovedano. Sodniki so se strinjali z njim in tudi to je na koncu pripomoglo k pomembni zmagi Dallasa.

V zadnjem napadu bi se stvari še lahko zapletle, ko je Dallas storil prekršek nad Mikeom Conleyjem pri metu za tri točke ob zaostanku Minnesote s 104:108. Conley je želel prva meta zadeti in zadnjega namerno zgrešiti, Minnesoti bi ostali še slabi dve sekundi, da z napadalnim skokom in košem izsili podaljšek. Izkušeni 36-letnik je drugi prosti met zgrešil in veselje Dallasa se je ob zmagi s 108:105 lahko začelo.

Razplet prve tekme je bil v nasprotju s pričakovanji in napovedmi, Dallas je z 48:40 dobil skok in bitko v raketi, veliko zaslug za to ima znova Derreck Lively (9 točk, 11 skokov, +19 v 26 minutah na parketu). Gostje so tekmo dobili kljub mizernemu metu z razdalje, ki se bržkone ne bo ponovil. Pri domačinih je Anthony Edwards za 19 točk sicer zadel pet trojk, a dodal le še en uspešen met iz igre, za kar ima veliko zaslug Derrick Jones ml., ki je z dobrim delom nog uspel ostajati pred hitrim 22-letnikom in mu preprečiti prodore v raketo. Prvi strelec Minnesote je bil Jaden McDaniels s 24 točkami, Dallas je dobro omejil tudi učinek Townsa, ki je tekmo zaključil s 16 točkami.

Kakšen odgovor lahko pripravi Minnesota? Dobili ga bomo že v noči na soboto, ko bo Target Center v Minneapolisu gostil še drugo tekmo v seriji.

Luka pričakovano v prvi peterki lige V noči na četrtek je liga NBA objavila rezultate glasovanja za najboljše tri peterke lige. Presenečenj ni bilo, v prvi so vsi trije kandidati za naziv MVP (največ glasov za All-NBA je dobil Shai Gilgeous-Alexander), ob njih še Jason Tatum in Giannis Antetokounmpo. Dončić se je petič zapored uvrstil v prvo peterko lige. Prva peterka: Nikola Jokić (Denver), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston), Luka Dončić (Dallas), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma) Druga peterka: Anthony Davis (Lakers), Kevin Durant (Phoenix), Anthony Edwards (Minnesota), Jalen Brunson (Knicks), Kawhi Leonard (Clippers) Tretja peterka: LeBron James (Lakers), Domantas Sabonis (Sacramento), Stephen Curry (Golden State), Devin Booker (Phoenix), Tyrese Haliburton (Indiana)

Dvoboj Kyrieja Irvinga in Anthonyja Edwardsa je dobil branilec Dallasa. FOTO: David Berding/AFP

Finale zahodne konference, 1. tekma:

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 108:105 (1:0)

Dončić 33, Irving 30, Washington 13; McDaniels 24, Edwards 19, Towns 16.