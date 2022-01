Na URI Soča izbiranje direktorja ni bilo uspešno

Včeraj je potekala seja sveta zavoda Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča, na kateri so člani odločali o imenovanju generalnega direktorja. Na razpis za omenjeno delovno mesto sta se prijavila sedanji vršilec dolžnosti direktorja Zvone Čadež, sicer mestni svetnik SDS v ljubljanski občini, in Matjaž Tavčar, ki je decembra 2018 odstopil kot poslovni direktor Kirurške klinike in kasneje v ljubljanskem kliničnem centru zasedel službo vodje korporativne varnosti.

Neuradno smo izvedeli, da svetniki niso izbrali nobenega od njiju in da bo razpis ponovljen. Razlogi niso znani, čakamo uradne informacije.