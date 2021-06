09.30 V sredo potrdili 195 novih okužb, delež pozitivnih 6,4-odstoten

07.09 Biden začel evropsko turnejo ob napovedi donacije cepiva revnim državam

00.45 Na vladni mizi predlog stroke za konec epidemije, ne pa tudi sprostitev vseh ukrepov

00.30 Vlada predvidoma o interventnem zakonu za turizem

FOTO: Jure Eržen/Delo

Ob 3.030 PCR testih so v sredo potrdili 195 novih okužb s koronavirusom, delež pozitivnih je 6,4-odstoten, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Poleg tega je bilo včeraj opravljenih še 27.449 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi 3.251 aktivnih primerov okužb.Ameriški predsednikje v sredo zvečer s prihodom v Veliko Britanijo začel svojo prvo turnejo v tujini, med katero se bo danes sestal z britanskim premierom. Po poročanju ameriških medijev bo te dni naznanil, da bodo ZDA od Pfizerja kupile 500 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 in jih podarile revnim državam.Vlada bo na današnji seji pretresala epidemiološke ukrepe. Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjeje za STA pojasnila, da bodo v skupini predlagali konec epidemije, skladno s tem se bodo sprostili nekateri ukrepi. Glede na visoko pojavnost okužb pa skupina ob koncu epidemije še ne bo predlagala sprostitve vseh ukrepov.Konec epidemije je zgolj administrativni ukrep, je za STA pojasnila Logarjeva. Pri tem je opozorila na izkušnjo lanskega leta, ko je s koncem epidemije prenehala veljati tudi večina zajezitvenih ukrepov. Kljub temu da je bila situacija v državi takrat bistveno boljša, kot je danes, je prehitro sproščanje ukrepov po njenem mnenju vodilo do ponovnega naraščanja števila okužb. Ob neprevidnosti bi se nam to lahko zgodilo tudi zdaj. Svetovalna skupina bo zato predlagala, da določeni ukrepi še vedno ostanejo veljavni, sprostitev vseh ukrepov pa bi vladi lahko predlagali, ko bo Slovenija v evropskih zelenih številkah, torej ko bo 14-dnevna pojavnost manj kot 25 na 100.000 prebivalcev.Po torkovih podatkih 14-dnevna incidenca v Sloveniji znaša 162 na 100.000 prebivalcev. To nas po merilih Evropskega centra za nadzor bolezni (ECDC) uvršča v rdečo fazo. Slovenija bi lahko v oranžno fazo po evropskem semaforju, ki predvideva 14-dnevno pojavnost do 150 okužb na 100.000 prebivalcev, prišla sredi junija, v zeleno pa v prvi polovici avgusta, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS).Vlada bo danes predvidoma obravnavala predloga interventnega zakona za pomoč turizmu, gostinstvu in drugim panogam, ki jih je epidemija covida-19 najbolj prizadela. Zakon naj bi med drugim prinesel enkratno pomoč podjetjem, podaljšanje pomoči samozaposlenim in nove turistične bone.Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je maja napovedalo, da bodo v zakonu izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, subvencioniranje čakanja na delo, enkratni dodatek za turizem, povračilo stroškov odpovedanih dogodkov za industrijo srečanj, oprostitev plačila povračila za vodo, pomoč upravljavcem žičniških naprav in podaljšanje nadomestila za občasne avtobusne prevoznike.