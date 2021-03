Zasebni medijski projekt Aleša Ernecla je že v primežu inšpektorja

Kljub temu da so se prvi prispevki na nacionalni tiskovni agenciji (NTA) začeli pojavljati sredi prejšnjega mesca, pa omenjeni medij, ki ga je odgovorni urednik Aleš Ernecl okarakteriziral za fašističnega, še vedno ni vpisan v razvid medijev pri ministrstvu za kulturo.



Na inšpektorat za kulturo in medije, ki deluje v okviru ministrstva za kulturo, smo zato naslovili vprašanje, ali bodo izvedli inšpekcijski postopek zoper NTA. Iz ministrstva so nam sporočili, da je inšpektorat za kulturo in medije 23. februarja na podlagi prijave uvedel inšpekcijski postopek zoper Nacionalno tiskovno agencijo. Ker inšpekcijski postopek poteka, več ni bilo mogoče izvedeti.



Zakon o medijih je namreč jasen. Izdajatelj ne sme razširjati programskih vsebin prek medija, ki ni vpisan v razvid pri kulturnem ministrstvu. Omenjeni zakon še določa, da lahko inšpektor izdajatelju, ki razširja programske vsebine prek medija, ne da bi bil vpisan v razvid, prepove opravljanje dejavnosti, ter mu zaseže delovne priprave, izdelke in material, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.



Vpis v razvid medijev ni zapleten postopek, saj je v predlogu za vpis v razvid potrebno navesti informacije, ki omogočajo vpogled v transparentnost izdajatelja medija. Poleg imena medija je treba navesti firmo in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja, odgovorno osebo izdajatelja, zvrst in časovni interval razširjanja medija, ime in priimek odgovornega urednika, sedež uredništva ter seveda vire in način financiranja.



Vse od začetka delovanja NTA Ernecl nabira prostovoljne prispevke za svoj medij prek zavoda Phronesis, poleg tega je na spletni strani NTA mogoče prebrati, da naj bi imel več kot 1300 naročnikov. Dostop do NTA je plačljiv, letna naročnina denimo znaša 12 evrov.



Od Ernecla in njegovega medija – vsebine je retvital tudi predsednik vlade Janez Janša – sta se zaradi nedavnega fašističnega izpada ogradila najbolj izpostavljena sodelavca, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: