Nacionalnemu svetu za kulturo bo predsedoval Jurij Krpan

Državni zbor je imenoval novo sestavo Nacionalnega sveta za kulturo, so sporočili z Ministratva za kulturo. Za predsednika sveta je imenoval Jurija Krpana, za člane pa Uroša Korenčana, Francija Krevha, Tanjo Petrič, Martina Srebotnjaka, Majdo Širca Ravnikar in dr. Kajo Širok.

Imenovani so za obdobje petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja po poteku mandata. Predsednik in člani sveta bodo mandat nastopili 27. septembra letos.

Krpan, ki je javnosti najbolj znan kot dolgoletni vodja ljubljanske Galerije Kapelica, je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Že leta 1995 je zasnoval program omenjene galerije za sodobno raziskovalno umetnost, kot kustos in komisar pa sodeloval pri domačih in mednarodnih razstavah in festivalih. Med največjimi mednarodnimi produkcijami doslej izpostavljajo organizacijo in umetniško vodstvo slovenskega nacionalnega paviljona na 50. Beneškem bienalu leta 2003, konceptualne galerije Cosinus BRX v stavbi Evropske komisije v Bruslju (2005–2010) in 5. trienale sodobnih raziskovalnih umetnosti 2006 v Moderni galeriji v Ljubljani.

Septembra 2008 je kuriral tudi predstavitev Galerije Kapelica v sekciji Featured Art Scene festivala Ars Electronica v Linzu in leta 2009 pregled sodobne raziskovalne umetnosti v velikem studiu Viba filma v Ljubljani. Leta 2014 je bil sokustos sekcije Designing Life Bienala oblikovanja v Ljubljani in sokustos slovenskega paviljona na mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah.

Velikokrat je bil tudi član žirije Prix Ars Electronica za kategorijo Hybrid Arts. Od leta 2012 je umetniški vodja Zavoda Kersnikova, kjer raziskovalno-razvojni laboratoriji BioTehna, Rampa in Vivarij postanejo pomembne raziskovalne in produkcijske platforme Galerije Kapelica.

Član Nacionalnega sveta za kulturo, ki mu bo predsedoval, je od leta 2019.