Nadzor v Medicinskem centru Medicor razkril številne nepravilnosti

Izredni nadzor, ki ga je Zbornica zdravstvene in babiške nege opravila v Medicinskem centru Medicor, je po poročanju Televizije Slovenija (TVS) razkril številne nepravilnosti. Nekateri zaposleni so delali brez ustreznih dovoljenj, dokumentacija ni bila popolna, več neskladij je bilo tudi pri obravnavi bolnice, ki je umrla po operacijskem posegu.

Nadzor v Medicinskem centru Medicor je Zbornica zdravstvene in babiške nege uvedla po očitkih, s katerimi so se v centru soočali po smrti 80-letnice, ki je umrla po operaciji srca. Nadzor je po poročanju TVS potrdil, da so nekateri zaposleni v Medicorju delali brez ustreznih dovoljenj, razkril pa je tudi nepopolno dokumentacijo.

Tako denimo manjka negovalna dokumentacija, ponekod pa prihaja do razhajanj, pri zapisih ur pri operaciji bolnice je 60 minut razlike, različna so tudi poročila o uporabljenem materialu med operacijo. Tako se denimo ne ujema število vstavljenih drenažnih cevk, je za TVS pojasnila predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman.

Omenila je tudi sporno ravnanje s krvnimi komponentami bolnice, ki so bile v transfuzijsko službo vrnjene še v času, ko je potekala revizijska operacija. »Dejansko krvne komponente niso bile nudene. Ali bi morale biti, pa je stvar zdravljenja, ki je v pristojnosti nosilca dejavnosti. In to je tisto, kar predvidevamo, da bi morala z nadzorom ugotavljati Zdravniška zbornica,« je dejala Ažman.

Poročilo razkriva tudi, da v Medicorju, ki sicer deluje kot delniška družba na treh lokacijah v Sloveniji, nimajo vzpostavljenega celovitega sistema poročanja o varnostnih incidentih. Tudi smrt 80-letnice ni bila obravnavana kot opozorilni nevarni dogodek, čeprav navodila ministrstva za zdravje to zapovedujejo, je poročala TVS. Zbornica je sicer po njihovih navedbah podjetju izdala 17 priporočil.

Po navedbah Ažmanove so poročilo o nadzoru že posredovali ministrstvu za zdravje in zdravniški zbornici. S slednje na TVS odziva niso prejeli, na ministrstvu pa so za TVS pojasnili, da so uvedli sistemski nadzor, ki pa še ni končan, postopkov v teku pa ne komentirajo. Direktorica Medicorja Metka Zorc pa je za televizijo pojasnila, da je bil operativni poseg pri bolnici nujno potreben, dokumentacija v zvezi s konkretnim primerom pa da je bila pregledana na internem in mednarodnem strokovnem nadzoru. Dodala je še, da je odstotek smrtnosti v njihovem zavodu pod enim odstotkom.