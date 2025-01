Marjeta Zorc: Melania Trump je najpomembnejša Slovenka vseh časov

V nadaljevanju preberite:

»Z družino Viktorja Knavsa prijateljujemo že več let, se dobro poznamo in se obiskujemo. Spoznali smo se tako, da sem jim pomagala, a ni pomembno, kako,« je povedala kardiologinja prof. dr. Metka Zorc, ustanoviteljica in vodja Mednarodnega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor iz Izole. Potrdila je, da potujejo z njo na dogodke ob inavguraciji tudi njena sestra dr. Ruda Zorc Pleskovič, njen svak dr. Alojz Pleskovič in njuna nečaka Rok in dr. Aleš Pleskovič.