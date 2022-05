Naj novi minister končno pozna šolski sistem

V nadaljevanju preberite:

Po dveh letih preizkušenj za izobraževalni sistem si vsi vpleteni želijo stabilnosti. Predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Gregor Pečan meni, da je rešitev sprejetje dolgoročne strategije oziroma smernic razvoja slovenskega izobraževanja, ki ne bi bile odvisne od vsakokratne vlade.

Od nove vlade pričakuje, da bo na ministrstvo pripeljala načelne, kompetentne ljudi, ki dobro poznajo izobraževalni sistem in ki bodo šolstvu vrnili financiranje v višini vsaj šest odstotkov BDP: »Enkrat za vselej bo treba reči ne neoliberalnim trendom. Šolstvu je treba vrniti nekdanji odstotek BDP, ekonomisti so še v času ministrovanja Slavka Gabra izračunali, da je za delovanje sistema potrebnih najmanj šest odstotkov BDP. To je samo za vzdrževanje statusa quo! Če hočemo, da se sistem tudi razvija, je treba šolstvu namenjati vsaj od 6,2 do 6,5 odstotka BDP. V zadnjih letih smo bili pa kar pogosto priča, da se je šolstvo obravnavalo kot neko nujno zlo.«