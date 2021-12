Najdražje zdravilo že v Sloveniji

Slovenija je zdravilo zolgensma – najdražje zdravilo na svetu spoznala, ko so državljani v izredno kratkem obdobju za zdravljenje dečka Krisa s Primorske zbrali kar 3,98 milijona evrov. Kris je zdravilo, vredno 2,1 milijona, ki ga bolnik prejme z infuzijo, dobil novembra 2019 v ZDA, kjer je tedaj imelo dovoljenje za promet.

Evropska agencija je to zdravilo odobrila šele maja 2020, a tedaj bi bil Kris za to, da bi mu pomagalo, morda že prestar. Omenjeno zdravilo naj bi namreč najbolj učinkovalo do dopolnjenih dveh let otrokove starosti.

Zdaj pa je zdravilo dostopno tudi pri nas. Danes bodo na nevrološkem oddelku ljubljanske pediatrične klinike z njim zdravili prvega pacienta. Gre za eno leto starega otroka, ki ima spinalno mišično atrofijo, redko živčno-mišično obolenje. »S tem tudi v Sloveniji vstopamo v novo dobo medicine, v kateri bomo lahko bolezni zdravili z zdravili, ki vzročno odpravijo genske napake,« so sporočili z ljubljanskega UKC.

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se je uspelo s proizvajalcem zdravila zolgensma dogovoriti za uvedbo financiranja tega genskega zdravila za otroke s spinalno mišično atrofijo v breme ZZZS. Zato bo ZZZS v kratkem to zdravilo tudi razvrstil na seznam bolnišničnih zdravil, ki jih zagotavlja ZZZS. Današnja aplikacija zdravila za otroka na Pediatrični kliniki v Ljubljani pa poteka še po izrednem postopku, ki ga veljavni predpisi tudi omogočajo (odobritev ZZZS na predlog klinike).

ZZZS je s proizvajalcem tega zdravila sklenil dogovor o ceni, ki je bistveno nižja od dovoljene, po Pravilniku o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (12. člen določa kot najvišjo dovoljeno ceno originalnega zdravila največ sto odstotkov primerjalne cene zdravila v Avstriji, Franciji in Nemčiji). »Dogovorjena cena je zaupna in smo jo dolžni varovati, saj bi v nasprotnem lahko ogrozili tako sklenjeni dogovor kot tudi uspešnost tovrstnih pogajanj nasploh,« so za Delo odgovorili na ZZZS, čakamo pa tudi odziv proizvajalca zdravil, družbe Novartis. V Nemčiji stane to zdravilo po poročanjih medijev 1,9 milijona evrov, v Avstriji pa 1,8 milijona.

Spinalna mišična atrofija se pojavi pri približno enem otroku na 10.000 rojstev, kar teoretično pomeni, da se v Sloveniji vsako leto rodita eden do dva otroka s to boleznijo.

Otroke s to boleznijo, tudi Krisa, so pri nas zdravili z zdravilom spinraza, do prihoda zdravila zolgensma pri nas najdražjim zdravilom. Odmerek stane več kot 80.000 evrov. Medtem ko je terapija s spinrazo dolgotrajnejša, je pri zdravilu zolgensma dovolj le en odmerek.

Z zdravilom nusinersen (spinraza) je bilo doslej v Sloveniji zdravljenih 34 otrok in 39 odraslih. V letu 2020 so izdatki ZZZS za to zdravilo znašali 17,6 milijona evrov, v letošnjem letu (do vključno oktobra) pa 12 milijonov evrov.

Sicer pa je strokovni svet že podprl pobudo, da bi spinalno mišično atrofijo (SMA) s programom presejanja odkrivali že pri novorojenčkih. Zdaj se za to čaka le še zelena luč ministrstva za zdravje, saj je treba zagotoviti financiranje. Z uvedbo presejanja novorojenčkov za SMA bi lahko v polnosti izkoristili moč novih zdravil.

O genski terapiji bosta danes ob 14. uri spregovorila doc. dr. Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike UKCL, in izr. prof. dr. Damjan Osredkar, predstojnik KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo.