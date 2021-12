Največkrat smo poguglali sledilnik za covid

Tisti, ki je najbolj na tekočem s tem, kaj se sodobnemu človeku plete po mislih, je gotovo vsenavzoči Google. Ta nam je danes razkril, s čim smo se to leto najbolj ukvarjali ali z drugimi besedami: kaj smo najpogosteje iskali po njegovem brskalniku. Med splošnimi iskanji je bil to sledilnik za covid (premagal je celo vreme), najbolj iskana oseba je bila plezalka Janja Garnbret, najbolj se očitno zabavamo ob Sanjskem moškem, med aktualno-političnimi temami je izstopal referendum za vodo, med dogodki pa pust.

Luka Renko, IT-strokovnjak in pobudnik portala Covid-19 Sledilnik. FOTO: Jure Eržen/Delo

Sledilnik za covid-19 ima, kot je povedal njegov začetnik in ena gonilnih sil, na mesec od 80.000 do milijon unikatnih uporabnikov. Prav posebej se z zbiranjem teh podatkov ne ukvarjajo, opažajo pa, da zanimanje niha z valovi epidemije (takrat je večje za 20 do 30 odstotkov), predvsem pa je manjše v poletnem času. Največji razcvet so doživeli v drugem valu, ko so postali vsesplošno prepoznavni in tudi glavni vir za medije. V zadnjem času opaža, da uporabnike zelo zanimajo podatki o pojavnosti virusa v šolah, poleg seveda dnevnih podatkov o številu okuženih ter podatkov, ki jih pri delu potrebujejo različni raziskovalci in novinarji.

Sledilniku smo najbolj sledili v letu 2021. FOTO: Zajem zaslona

Različne informacije o epidemiji novega koronavirusa so tudi sicer zaposlovale Slovence; kot poročajo z Googla, so poleg Sledilnika največkrat vtipkali gesla, kot so SMSPass, cepljenje brez naročanja, izjava za prehod med občinami in potrdilo o cepljenju.

Pandemska realnost je z vrha iskanj sicer izpodrinila med Slovenci čaščeni šport, a kljub vsemu je ta še vedno pri vrhu zanimanja, saj je Euro 2020 tretje največkrat vtipkano geslo med splošnimi iskanji (za vremenom), med najbolj iskanimi osebami pa sta pri vrhu kar dva športnika, športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Primož Roglič. Sledi Luka Lah, razvpiti poslovnež, povezan s podjetjem Majbert Pharm, ki je sklenilo posel z državo za prodajo hitrih antigenskih testov. Pri čemer smo spet pri epidemiji.

Janja Garnbret je po podatkih Googla oseba, ki je Slovence to leto najbolj zanimala. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prebivalci Slovenije so v letu 2021 v iskalniku Google veliko iskali tudi informacije, povezane s šolo na daljavo. Veliko zanimanja je letos sprožil tudi referendum o zakonu o vodah, med aktualno-političnimi temami mu sledijo plače policistov in minimalna plača 2021. Med zabavnimi televizijskimi oddajami so Slovence najbolj vznemirili Sanjski moški, Kmetija in Evrovizija 2021, med dogodki pa so največkrat poguglali pust, dan državnosti in veliko noč.

Objavljamo še sezname največkrat vtipkanih gesel po področjih:

Najbolj priljubljena splošna iskanja v Sloveniji

Covid sledilnik Vreme Euro 2020 Potresi NBA Bitcoin Vuelta Tour de France Olimpijske igre Pust 2021

Najbolj iskane osebe v Sloveniji

Janja Garnbret Primož Roglič Luka Lah Feri Lainšček Tadej Pogačar Andreja Slokar Janja Sluga Ana Soklič Janez Poklukar Aleksandra Ilijevski

TV-zabava

Sanjski moški Kmetija Evrovizija 2021 Exatlon Slovenije Slovenija ima talent Bridgerton Ginny and Georgia Ko potrka ljubezen Najini mostovi Outer banks

Pandemska realnost

Covid sledilnik SMSPass Cepljenje brez naročanja Izjava za prehod med občinami Potrdilo o cepljenju Turistični boni 2021 Policijska ura Enter Croatia Digitalno potrdilo Maske dol

Aktualno-politična iskanja

Referendum za pitno vodo Plače policistov Minimalna plača 2021 PKP7 Janja Sluga Vlada RS PKP8 Janez Poklukar Zoran Stevanović Tea Jarc

Najbolj iskani dogodki v Sloveniji