Najverjetneje tudi v tem šolskem letu možnost manj ocen

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je na današnji novinarski konferenci dejala, da se zavedajo, da prihajajo zahtevni dnevi v vzgoji in izobraževanju: »Določene šole bodo imele težave pri izvajanju dela zaradi obolelosti in karanten med zaposlenimi. V takšnih primerih bomo posamično, individualno s šolami iskali načine, kako naj ravnatelji organizirajo delo, če sami s svojimi rešitvami ne bodo zmogli.«

Ravnatelji poročajo, da so se prve težave že pojavile zaradi novega odloka, ki kot izjemo od karantene opredeljuje le trikrat cepljene osebe. Vsi učitelji, ki so bili, denimo, v stiku z obolelim sodelavcem, pa niso bili dvakrat cepljeni, morajo namreč v karanteno. Ministrica je sicer dejala, da je za zdaj stanje še obvladljivo: »Nimamo informacij, da bi se upad zaradi okužb v šolah že poznal. Ob koncu tedna, zanesljivo pa v začetku prihodnjega tedna se bo že pokazal čas okužb med prazniki. Kot vedno pa bomo na stališču, da je treba vzgojno-izobraževalni proces izvajati v vrtcih in šolah na varen način. Če bo treba ukrepe še zaostriti, bomo stroko prosili, da nam najprej predlaga zaostrovanje ukrepov, ne pa najprej izobraževanja na daljavo.«

Ravnatelji so sicer dobili možnost, da če imajo preveč zaposlenih v karanteni ali obolelih, sami odločijo o izobraževanju na daljavo za določen čas. »Če se bo to zgodilo, bo šlo res za posamične primere. Naredili bomo vse, da to ne bo sistemska odločitev. Je pa to odvisno od nas samih. Da spoštujemo ukrepe in da smo cepljeni,« je še dejala ministrica Simona Kustec.

Izpiti za neocenjene

Ministrica je dejala, da je po podatkih šol doma zaradi nasprotovanja ukrepom okoli en odstotek osnovnošolcev. Ministrstvo za izobraževanje je novembra pojasnilo, da ocenjevanja na daljavo za te otroke ne sme biti. Mnogi med njimi se tako odločijo, da otroka testirajo samo tisti dan, ko je v šoli predvideno ocenjevanje. Otrok takrat pride v šolo, odpiše test ali ustno odgovarja za oceno, potem je spet doma. Tisti, ki ocen ne bodo pridobili v šoli, bodo neocenjeni, kar pomeni, da morajo ob koncu leta pridobiti ocene iz vseh neocenjenih predmetov. To je drugače kot pri šolanju na domu, kjer otroci opravljajo izpite le iz nekaterih predmetov.

Da za otroke, ki so zdaj doma in v šolo ne hodijo niti na ocenjevanja, ne bo nobenih izjem, je danes povedala tudi ministrica: »Če je prišlo do prostovoljne odločitve staršev za drugačno usmeritev, potem morajo slediti vsem tistim strokovnim ocenam in usmeritvam, ki bodo temu sledile. Do zdaj je bila strokovna ocena glede ocenjevanja takšnih učenk in učencev takšna, da ker fizično ne prihajajo v prostore izobraževanja, tudi njihovega znanja ni možno preverjati in se ga ne preverja.«

Težave z ocenjevanjem pa imajo tudi vsi tisti, ki so v šoli. Primanjkljaji znanja se kažejo v večjem številu negativnih ocen, ki jih je treba popravljati, veliko je karanten, ki prelagajo ocenjevanja, ko so otroci spet v šoli, pa ne morejo in ne smejo imeti vsak dan predvidenega pisnega ocenjevanja. Rešitev za to so iskali na Zavodu RS za šolstvo, je pojasnila Kustečeva: »Strokovna usmeritev je bila, da ocenjevalno obdobje ostane v dveh ocenjevalnih obdobjih, vendar se lahko število ocen zmanjša. Takšno pobudo oziroma strokovno usmeritev sem prejela na mizo in jo zdaj ustrezno pravno pripravljajo naše službe in pričakujem, da jo bom v tem tednu tudi podpisala.«